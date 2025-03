Sviluppo rete in Area 2 dal 28 febbraio al 7 marzo 2025

Despar Nord rinnova lo store Interspar di Montebelluna (Tv) dove inserisce il corner pizzeria e il servizio di pane fresco. Modificato anche il layout: le categorie alimentari sono state spostate verso la gastronomia e le corsie non alimentari verso le casse

INTERSPAR

Via Schiavonesca Priula 64

Montebelluna (Tv)

2.300 mq

Despar Nord

Data di apertura

27 febbraio 2025

Format e location

Lo store, aperto nel 2009, si presenta al pubblico in una veste completamente nuova sia nel layout che nelle strutture interne, con una comunicazione più chiara. Sono stati introdotti monitor per valorizzare le promozioni, inserito il servizio pane fresco in panetteria e il corner pizzeria. La ristrutturazione ha modificato il layout, portando tutte le categorie alimentari verso la gastronomia e le corsie non alimentari verso le casse.

Il punto di vendita è stato ristrutturato con particolare attenzione alla sostenibilità e all’efficienza energetica.

Offerta

Vari i mondi merceologici presenti: casalingo, area surgelati e latticini, reparto bibite e il mondo dei freschi che, oltre alla macelleria e alla gastronomia, include anche la pescheria, la rivendita pane, oltre ad un ampio reparto ortofrutta.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

Impiega 67 collaboratori, di cui sei neoassunti. Sono sette le casse tradizionali e sei self, di cui quattro con solo pagamento bancomat.