Sviluppo rete in Area 2 dal 28 giugno al 5 luglio 2024

Md inaugura un discount a Ferrara, il terzo nella provincia. Invece, il format every day low price Tuttigiorni debutta in Veneto con un punto di vendita a Solighetto (Tv) aperto da Ama Crai Est

MD

Viale Volano 191

Ferrara

1.000 mq

Md

Data di apertura

26 giugno 2024

Format e location

Terzo discount in provincia per l’insegna che replica il suo consueto format.

Offerta

Tradizionale offerta.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8-20.

Addetti e casse

In organico 19 persone.

TUTTIGIORNI

Via Brandolini 44

Solighetto (Tv)

Ama Crai Est

Data di apertura

10 giugno 2024

Format e location

Primo supermercato dell’insegna in Veneto che rispecchia la classica formula every day low price.

Offerta

In linea con la classica offerta.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 9-13. Tra i servizi: l'eco-compattatore per il riciclo delle bottiglie; omaggio di 5 centesimi per i clienti che portano da casa le borse della spesa; lo spazio periodico “caffè con il direttore”, un appuntamento che si tiene tutte le mattine, dalle 9 alle 10, per uno scambio di idee e suggerimenti. Inoltre: colonnina per la ricarica dei cellulari, servizio di stampa e fotocopie, possibilità di effettuare ricariche telefoniche e di utilizzare i principali buoni pasto in commercio; Amazon Locker.

Addetti e casse

Non disponibile.