Sviluppo rete in Area 2 dal 4 al 10 marzo 2022

CRAI

Strada Statale 443 civico 13/B

Adria (Ro)

Ama Crai Est

DATA DI APERTURA

4 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store riapre dopo i lavori di ristrutturazione che lo hanno allineato al moderno format dell'insegna.

OFFERTA

La proposta assortimentale rispecchia la formula di prossimità. La proposta freschi comprende ortofrutta, panetteria, gastronomia servita.

SERVIZI

Orario: lun-sab 7.45-13.15 e 15.30-19.30. Dispone di consegna a domicilio.

ADDETTI E CASSE

Attiva una cassa.

CRAI

Via Santa Caterina 2

Chions (Pn)

Ama Crai Est

DATA DI APERTURA

24 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Il negozio viene riproposto in una formula rinnovata con spazi soggetti a lavori di restyling.

OFFERTA

Comprende un'offerta alimentare e non alimentare che rispecchia la formula di vicinato con una proposta di freschi articolata nei reparti di macelleria, ortofrutta, panetteria take away, salumi e formaggi e gastronomia servita.

SERVIZI

Orario: lun-ven 8-12.30 e 15.30-19.30; sabato 8-19.30. Propone consegna a domicilio e eCommerce.

ADDETTI E CASSE

Non disponibili.