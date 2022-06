Sviluppo rete in Area 3 dal 10 al 17 giugno 2022

Etruria Retail (Carrefour) rinnova e amplia lo store Carrefour Express di Siena. Restyling anche per il punto di vendita Cts Supermercati (Gros) di Roma mentre Eurospin si rafforza a Oristano

CARREFOUR EXPRESS

Via San Marco 1

Siena

260 mq

Etruria Retail (Carrefour)

Data di apertura

10 giugno 2022

Format e location

Questo store si trova nel cuore del centro storico della città, nei locali che ospitavano una chiesa. Il negozio, situato a pochi passi da Porta San Marco, dal Duomo e da Piazza del Campo, è stato rinnovato e ampliato, e oggi ha un nuovo affaccio anche in Pian dei Mantellini. Adottate soluzioni green. I lavori di restyling hanno introdotto la panetteria e la pizzeria.

Offerta

L'assortimento comprende oggi circa 4.000 item tra cui piatti pronti take away e prodotti del territorio, soprattutto del settore dolciario ed enologico.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 9-14 e 16-20. Oltre all’attivazione dei servizi di ricarica per il telefono e alla possibilità di acquistare gift card, dal mese di settembre sarà possibile usufruire del servizio di spesa a domicilio.

Addetti e casse

Il precedente team è stato potenziato con tre nuovi collaboratori.

1 di 5

CTS SUPERMERCATI

Viale Oceano Atlantico 271

Roma

1.100 mq

Cts Supermercati (Gros)

Data di apertura

9 giugno 2022

Format e location

Il punto di vendita, ex Tuodì, ha un secondo accesso da Via Salvatore Quasimodo 68 ed è stato rinnovato in linea con il modello dell'insegna.

Offerta

Focus sui freschi con macelleria dotata di pronti a cuocere, panetteria con pane prodotto nel forno interno e pizza.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-21; domenica 8-21.

Addetti e casse

Sono stati impiegati i 60 lavoratori della precedente gestione. In barriera sette casse.

1 di 8

EUROSPIN

Via Marconi

Oristano

Eurospin

Data di apertura

16 giugno 2022

Format e location

Il discount, realizzato nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo, rimane fedele al format moderno dell'insegna.

Offerta

Propone un assortimento completo alimentare e non alimentare con ampio spazio ai freschi.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-20.30; domenica 8.30-20. Il parcheggio comprende circa 20 posti auto più alcuni stalli per le moto.

Addetti e casse

Gli addetti sono 20.