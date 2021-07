Etruria Retail (Carrefour) festeggia 60 anni di attività

L'azienda festeggia i 60 anni di attività, iniziata nel 1961. Per celebrare l'anniversario Etruria Retail (Carrefour) ha programmato varie attività tra cui una campagna già in corso da giugno che intende esprimere i valori aziendali. Tre i testimonial: la prima è Ylenia Morucci, la cui famiglia è socia di Etruria da tre generazioni e rappresenta la fiducia; il secondo è Simone Sargentoni, direttore commerciale del Caseificio Il Fiorino di Roccalbegna e fornitore dal 1975, che incarna il legame tra Etruria e i territori, mentre Cristina Franceschi, responsabile della Caritas di San Sepolcro, è la testimonial della condivisione di valore. In quest'ultimo caso Etruria vuole sottolineare alcuni aspetti importanti come la qualità dei rapporti, il rispetto dei territori, la valorizzazione delle eccellenze e l'attenzione alla sostenibilità.

Le attività in programma

Le iniziative per festeggiare il compleanno aziendale si svolgeranno sia nei negozi della rete sia sui social network e culmineranno con una serie di eventi previsti a settembre che l'azienda comunicherà nelle prossime settimane. Per l'occasione è stata lanciata una ricetta con i prodotti Sapori&Valori, realizzata dalla chef stellata Silvia Baracchi del ristorante Il Falconiere di Cortona. Si tratta dei pici all’aglione della Valdichiana, una ricetta della tradizione arricchita da pancetta di cinta senese, Pecorino Toscano Dop e fiori di zucca. Rientrano nel programma avviato da Etruria Retail anche la proposta della cassetta di Sapori & Valori, creata con frutta e verdura locali selezionati dalla società, e la sponsorizzazione del Siena Awards, il festival internazionale delle arti visive.

Le dichiarazioni

“Dobbiamo continuare a essere protagonisti del cambiamento. Continueremo a fare al meglio il nostro mestiere, nei confronti dei nostri associati, come distributori e nella guida dei punti di vendita che gestiamo, sempre attenti ai bisogni e alle esigenze dei consumatori e senza perdere mai di vista i nostri valori, alla base dei quali c’è l’etica” afferma Graziano Costantini, direttore generale Etruria Retail.

“In 60 anni abbiamo vissuto insieme tanti cambiamenti. C’è sempre stata, però, una trama di valori che ci ha tenuti uniti e che ci ha accompagnato lungo il nostro percorso. In quest’anno così speciale per Etruria Retail ci è sembrato utile e naturale guardarsi dentro per tirare fuori quei valori che sono la nostra forza e il nostro elemento distintivo” aggiunge Maurizio Nicolello, direttore commerciale Etruria Retail.

Etruria Retail in cifre