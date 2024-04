Sviluppo rete in Area 3 dal 19 al 26 aprile 2024

Eurospin amplia la rete a Perugia con un nuovo discount in località Santa Sabina. Food 5.0 (Crai) replica il format every day low price Tuttigiorni a Sassari

EUROSPIN

Via Corcianese

Perugia

Eurospin

Data di apertura

18 aprile 2024

Format e location

Il discount si trova in località Santa Sabina e rispecchia il tipico format.

Offerta

Tradizionale offerta incentrata sulla convenienza.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

TUTTIGIORNI

Corso Pascoli 16

Sassari

850 mq

Food 5.0 (Crai)

Data di apertura

18 aprile 2024

Format e location

Adotta la formula every day low price, in linea con la filosofia di questa insegna.

Offerta

Conta in assortimento 7.500 referenze.

Servizi

Orario: lun-dom 8-23. Tra i servizi green: l'eco-compattatore che incentiva i clienti a riciclare le bottiglie di plastica ottenendo sconti sulla spesa, l'omaggio di 5 centesimi per coloro che utilizzano la propria shopper riutilizzabile e l’inserimento dei carrelli realizzati con plastiche recuperate dal mare.

Addetti e casse

Non disponibile.