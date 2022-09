Sviluppo rete in Area 3 dal 2 al 9 settembre 2022

Unicoop Firenze rafforza la rete Coop.Fi a Tirrenia. Ibba (Crai) apre a Sassari il secondo store Tuttigiorni e Tigre Amico (Gabrielli) cresce a Roma

COOP.FI

Piazza del Belvedere 6

Tirrenia (Pi)

Unicoop Firenze

Data di apertura

29 agosto 2022

Format e location

Lo store è posizionato in una zona centrale della città e risponde all'esigenza di una spesa di prossimità.

Offerta

Migliaia gli item in assortimento con grande attenzione ai localismi e ai piatti pronti.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8-13.30. Disponibile il servizio di prenotazione di prodotti da forno dolci e salati per feste o rinfreschi.

Addetti e casse

TIGRE AMICO

Via Appia Nuova 519

Roma

250 mq

Gruppo Gabrielli

Data di apertura

1 settembre 2022

Format e location

Il punto di vendita si trova in un'area strategica, una delle vie commerciali della Capitale, nei pressi di Villa Lazzaroni.

Offerta

L'assortimento comprende 7.300 referenze alimentari di cui 1.200 freschi.

Servizi

Orario: lun-sab 9-21; domenica 9-20.

Addetti e casse

Vi lavorano 11 addetti.

TUTTIGIORNI

Strada 2

Predda Niedda (Ss)

920 mq

Mura Market e Gruppi Abbi (Crai)

Data di apertura

1 settembre 2022

Format e location

Dopo l'apertura di Cagliari, l'insegna si espande in Sardegna in linea con la formula della catena che adotta la filosofia dell'every day low price.

Offerta

Conta in assortimento 8.500 referenze.

Servizi

Orario: lun-dom 8-23. Il parcheggio è dotato di 120 posti auto.

Addetti e casse

Impiega 50 dipendenti.