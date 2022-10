Sviluppo rete in Area 3 dal 21 al 28 ottobre 2022

Nuovo look per lo store Decò (Multicedi) di Arce (Fr) e nuovo format (TuDay Conad) per Conad Nord Ovest a Pistoia. Più forte la presenza di Dpiù (Maxi Di srl) con uno store a Vicopisano (Pi)

DECO'

Via Borgo Murata

Arce (Fr)

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

26 ottobre 2022

Format e location

Il punto di vendita è stato completamente rinnovato e adeguato all'immagine moderna dell'insegna.

Offerta

Freschi e freschissimi hanno un ruolo di primo piano nell'offerta dello store. Spazio alle mdd e al non food.

Servizi

Orario: lun-sab 8-13.30 e 16-20.30; domenica.

Addetti e casse

Non disponibile.

DPIU'

Via Provinciale Vicarese 189

Vicopisano (Pi)

Maxidi srl (Selex)

Data di apertura

28 settembre 2022

Format e location

Lo store rispecchia la tipica formula dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8.30-13.

Addetti e casse

Non disponibile.

TUDAY CONAD

Corso Gramsci

Pistoia

420 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

20 ottobre 2022

Format e location

Nuovo format urban per la cooperativa che propone un concept store di prossimità pensato per una spesa quotidiana e con molte soluzioni ready to eat.

Offerta

L'assortimento in linea di massima rispecchia la formula di prossimità ma spinge molto sui pasti pronti e sulle mdd per assicurare maggiore convenienza al consumatore.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-13 e 15.30-20. Il punto di vendita accetta i buoni pasto, consente il pagamento di bollette, effettua il servizio di consegne a domicilio e, a breve, attiverà un servizio delivery dedicato al centro città, attraverso un mezzo elettrico totalmente eco-friendly.

Addetti e casse

In barriera sono attive otto casse self check out. Impiega 21 persone.