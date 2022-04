Sviluppo rete in Area 3 dal 22 al 29 aprile 2022

Unicoop Firenze riapre lo store di Ponte a Greve (Fi) con un percorso rinnovato e diverse novità. Cresce l'offerta discount di Dpiù a Roma e In's Mercato (Pam) a Notaresco (Te)

COOP.FI

Viuzzo delle Case Nuove 9

Ponte a Greve (Fi)

4.400 mq

Unicoop Firenze

DATA DI APERTURA

8 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Questa apertura è stata realizzata con un investimento di 30 milioni di euro. Dispone di una nuova organizzazione degli spazi rispetto allo store chiuso dopo un incendio. Dispone di due Fabbriche dell'Aria, di un'area ristoro e di un ampio spazio dedicato ai freschi con ortofrutta in apertura.

OFFERTA

L'assortimento valorizza i prodotti freschi, territoriali e biologici.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8-21.

ADDETTI E CASSE

Gli addetti sono 250.

DPIU'

Via Attilio Hortis 73

Roma

Dpiù Italia

DATA DI APERTURA

7 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

In linea con la tradizionale formula dell'insegna.

OFFERTA

In panetteria disponibile il pane fresco e in doratura. Ortofrutta in apertura e spazio anche al non food.

SERVIZI

Orario: lun-sab 7.30-20; domenica 8-13.30.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

IN'S MERCATO

Strada statale 150

Notaresco (Te)

In's Mercato (Gruppo Pam)

DATA DI APERTURA

6 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Il discount è situato nella frazione Pianura Vomano.

OFFERTA

Lo store è fedele al format dell'insegna con spazio e valorizzazione dei reparti freschi.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13 e 15.30-20.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.