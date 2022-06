Sviluppo rete in Area 3 dal 24 giugno all’1 luglio 2022

Etruria Retail realizza un punto di vendita Monteroni D'Arbia (Si). Dal canto suo, Supermercait Coop di Sardegna rinnova lo store di Assemini (Ca)

CARREFOUR MARKET

Via Liguria 1

Monteroni D'Arbia (Si)

1.000 mq

Etruria Retail (Carrefour)

Data di apertura

23 giugno 2022

Format e location

Lo store si trova in periferia, a ridosso della strada regionale 2.

Offerta

Tra i punti di forza del negozio ci sono l’ortofrutta, con i pronti in tavola, la macelleria, con carni di qualità selezionate, e la panetteria targata Menchetti, attiva da tre generazioni. Inoltre sono presenti molti prodotti a marchio Carrefour: dalle eccellenze gastronomiche italiane fino alla gamma bio, dai gluten free ai prodotti pensati per una vita sana ed equilibrata.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-20. Tra i servizi: pagamento dei bollettini, ricariche dei cellulari, prenotazioni dei libri di testo per la scuola e gift card. Inoltre, potranno essere ritirati i buoni pasto cartacei, i ticket elettronici e i buoni celiachia. In questo store è infine attiva la collaborazione con Too Good To Go.

Addetti e casse

Impiega 25 addetti.

COOP

Via Sardegna

Assemini (Ca)

600 mq

Supermercati Coop di Sardegna

Data di apertura

29 giugno 2022

Format e location

Lo store riapre dopo una chiusura temporanea che ha permesso di rinnovarne gli spazi e le tecnologie interne.

Offerta

Ampia la scelta dei freschi con gastronomia, salumeria, macelleria, surgelati, ortofrutta, fiori e piante, panetteria. Completano l'offerta enoteca e parafarmacia.

Servizi

Orario: lun-sab 8.15-20.30; domenica 8.15-13.30. Tra i servizi: Coop Voce ed Enercasa Coop luce e gas. Per l’acquisto della spesa, saranno disponibili i servizi digitali come Too Good To Go e il servizio di spesa online, fruibile attraverso il sito shop.coopsardegna.it oppure l’app Everli. Tra i servizi esterni, invece, sarà attivo un punto Amazon Locker che consente ai clienti il ritiro e la restituzione self-service dei pacchi di Amazon.

Addetti e casse

Non disponibile.