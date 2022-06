Sviluppo rete in Area 3 dal 3 al 10 giugno 2022

Eurospin prosegue il suo piano di espansione e raggiunge Bosa (Or) con un discount in linea con il format attuale. Conad Nord Ovest rimodula i reparti di Spazio Conad di Sassari

EUROSPIN

Via Roma

Bosa (Or)

Eurospin

Data di apertura

9 giugno 2022

Format e location

Il punto di vendita è situato sulla strada statale 129 bis in località Parabile.

Offerta

L'area freschi si articola nei reparti di ortofrutta, macelleria e pescheria. Comprende una proposta non alimentare.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 8.30-13.30 e 16.30-19.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

SPAZIO CONAD

Viale Porto Torres

Sassari

3.500 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

1 giugno 2022

Format e location

Lo store riapre dopo i lavori di restyling che lo hanno reso più funzionale e ampliato la proposta di spesa. Rinnovati i reparti di ortofrutta, gastronomia, salumi e formaggi, panetteria, macelleria e pescheria.

Offerta

Ampia proposta food e non food con focus sui freschi e valorizzazione delle produzioni locali insieme a soluzioni non food, con la parafarmacia.

Servizi

Orario: lun-dom 8.30-21.

Addetti e casse

Impiega 129 persone e dispone di 11 casse classiche, quattro self e sette dedicate alla spesa al volo.