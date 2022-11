Sviluppo rete in Area 3 dal 4 all’11 novembre 2022

In's Mercato ha rimodulato gli store ex Tuodì. Nel pacchetto di acquisizioni rientrano gli store di Tarquinia (Vt) e Asciano (Si). Market Decò (Multicedi), invece, si rafforza a Roma

IN'S MERCATO

Strada Provinciale Porto Clementino

Tarquinia (Vt)

In's Mercato (Pam)

Data di apertura

27 ottobre 2022

Format e location

Prosegue il rebranding dei punti di vendita acquisiti da Tuodì, allineati al format dell'insegna.

Offerta

L'assortimento rispecchia al formula di convenienza della catena.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13 e 15.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

IN'S MERCATO

Via Martiri della Libertà 54

Asciano (Si)

In's Mercato (Pam)

Data di apertura

27 ottobre 2022

Format e location

Anche questo punto di vendita (ex Tuodì) è stato oggetto di lavori di adattamento della formula dell'insegna.

Offerta

Migliaia di referenze in assortimento con focus sui freschi.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13 e 15-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

MARKET DECO'

Largo della Primavera 18

Roma

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

5 novembre 2022

Format e location

Il punto di vendita si trova a ridosso del quartiere Prenestino Centocelle.

Offerta

Come da consuetudine ampio spazio ai freschi, ai localismi. Oltre 600 i prodotti confezionati. Presente il non alimentare.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-21; domenica 8-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.