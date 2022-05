Sviluppo rete in Area 3 dal 6 al 13 maggio 2022

Conad Nord Ovest propone la formula di prossimità Conad City a Santa Marinella (Rm). Crai (Tirreno) cresce a Rieti e In's Mercato (Pam) a Francavilla al mare (Ch)

CONAD CITY

Via Aurelia

Santa Marinella (Rm)

390 mq

Conad Nord Ovest

DATA DI APERTURA

28 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Il layout prevede tutti i reparti per una spesa completa. L'area freschi apre con l'ortofrutta, seguono macelleria, pescheria, panetteria e pasticceria, gastronomia.

OFFERTA

L'assortimento focalizza l'attenzione sui localismi. L'offerta comprende la cantina di vini e un'area healthy con prodotti biologici, senza glutine e vegan.

SERVIZI

Orario: lun-dom 7-21. Consente il pagamento dei bollettini postali.

ADDETTI E CASSE

Dispone di tre casse tradizionali e impiega 13 addetti di cui sei neo assunti.

CRAI

Viale Lionello Matteucci 23

Rieti

Crai Tirreno

DATA DI APERTURA

5 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

Il punto di vendita è localizzato in pieno centro cittadino, non lontano dal Tribunale e dalla sede della Camera di Commercio.

OFFERTA

Proposta completa food e non food.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8-20. Accetta buoni pasto.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

IN'S MERCATO

Via Nazionale Adriatica Nord 54

Francavilla al mare (Ch)

In's Mercato (Gruppo Pam)

DATA DI APERTURA

2 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

Il discount è stato realizzato in un'area periferica e rispecchia i canoni dell'insegna.

OFFERTA

L'assortimento punta a qualità e convenienza con un'offerta di freschi e una selezione di non food.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13 e 15.30-20.

ADDETTI E CASSE

Nd