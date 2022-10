Sviluppo rete in Area 3 dal 7 al 14 ottobre 2022

Esselunga punta ancora una volta sull'insegna di vicinato laEsse con uno store a Roma. Mentre Eurospin prosegue lì'espansione a San Benedetto del Tronto (Ap)

EUROSPIN

Via Val Tiberina 1

San Benedetto del Tronto (Ap)

Eurospin

Data di apertura

29 settembre 2022

Format e location

Lo store propone ortofrutta in apertura dell’area freschi, seguono macelleria, gastronomia, pena confezionato, pescheria, punto caldo con piatti pronti.

Offerta

Migliaia le referenze in assortimento sia food che non food.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8.30-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

laEsse

Via Tomacelli 21

Roma

Esselunga

Data di apertura

6 ottobre 2022

Format e location

Lo store si trova in area centrale, a poca distanza da via del Corso. Si sviluppa su due livelli ed è dotato di caffetteria con 100 posti a sedere tra interno ed esterno.

Offerta

L’assortimento comprende oltre 2.000 item grocery, 180 etichette in enoteca dove è sempre presente un sommelier.

Servizi

Orario: lun-dom 8-21. Tra i servizi: Presto Spesa.

Addetti e casse

Non disponibile.