Sviluppo rete in Area 3 dall’8 al 15 aprile 2022

Sardegna Più (Coop Master di Sardegna) rivisita lo store Coop di Assemini (Ca). Dem (Cedi Gros) apre a San Cesareo (Roma), Md a Isernia, Pam City a Roma, Iper La Spesa (Maiorana Maggiorino) a Roma

COOP

Via Corsica

Assemini (Ca)

700 mq

Sardegna Più (Coop Master di Sardegna)

DATA DI APERTURA

7 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store riapre con veste rinnovata, adeguato al format moderno dell'insegna. Sono stati rivisti gli spazi e inserite nuove tecnologie.

OFFERTA

Propone migliaia di articoli con ampio spazio ai freschi: gastronomia, salumeria, pescheria, ortofrutta. In assortimento fiori e piante, vini in enoteca. Presenti anche edicola e parafarmacia.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8-13.30.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

DEM

via dell’Enopolio

San Cesareo (Roma)

2.000 mq

Gruppo Dem (Cedi Gros)

DATA DI APERTURA

7 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Fedele al format dell'insegna con una comunicazione instore efficace, un'ambientazione scenografica e ampio spazio ai freschi.

OFFERTA

Ampia proposta di prodotti alimentari e non alimentari per una spesa completa.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8.30-20.30. Presenti parcheggi a raso per circa 6.000 mq.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

MD

Viale 3 marzo 1970

Isernia

1.125 mq

Md spa

DATA DI APERTURA

11 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Il discount destina agli alimentari 925 mq di superficie e la restante parte al non food. Si sviluppa su pianta rettangolare e su sei corsie. OFFERTA

Rispecchia l'offerta dell'insegna con i reparti serviti e take away di gastronomia e panetteria con laboratorio a vista.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8-20.30. Nel parcheggio sono presenti 79 posti auto di cui 52 coperti e 27 scoperti.

ADDETTI E CASSE

I collaboratori sono 16. In barriera sono attive sei casse.

PAM CITY

Via Giovanni Paolo II civico 9A

Roma

Pam Panorama

DATA DI APERTURA

7 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store è situato a pochi passi dalla Basilica di San Pietro nello storico quartiere Aurelio.

OFFERTA

Particolare attenzione ai prodotti locali consegnati freschi ogni giorno e una selezione di prodotti italiani certificati dop e igp. In assortimento sono inoltre disponibili centinaia di prodotti a meno di 1 euro.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8.30-21. Attivo il servizio di spesa a domicilio.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

IPER LA SPESA

Via Tiberina 73

Capena (Roma)

3.000 mq

Maiorana Maggiorino (Consorzio C3)

DATA DI APERTURA

11 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store si trova all'interno del centro commerciale Arca di Capena, alle porte di Roma, e sostituisce lo storico supermercato Emme Più, insegna dello stesso gruppo.

OFFERTA

L'assortimento comprende oltre 5.000 referenze.

SERVIZI

Orario: lun-dom 9-20.30. Disponibile Magnificard, la carta fedeltà dell'insegna.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.