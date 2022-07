Sviluppo rete in Area 3 dall’8 al 15 luglio 2022

Cia-Conad si espande a Osimo (An) con uno store Conad mentre Multicedi (VéGé) cresce nel Lazio con due aperture a Roma, un Decò Market e Decò Maxistore

CONAD

Via della Vecchia Fornace 16

Osimo (An)

1.500 mq

Cia-Conad

Data di apertura

7 luglio 2022

Format e location

Rispecchia la tradizionale formula dell'insegna.

Offerta

Propone migliaia di referenze sia food che non food.

Servizi

Orario: lun-sab 7-20.30; domenica 8-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

DECO' MAXISTORE

Via Leonida Tonelli 5

Roma

800 mq

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

11 luglio 2022

Format e location

Il supermercato si trova in zona Fonte Laurentina, a Roma sud.

Offerta

Dispone di 10.000 articoli con enfasi ai freschi, aree dedicate al proteico, al vegan, al nickel free.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-21; domenica 9-20.30. Prevede uno sconto settimanale per gli over-65, prenotazione libri di testo per le scuole e dispone di Everli, Amazon Locker, ecocompattatore. Presenti 50 posti auto nel parcheggio.

Addetti e casse

Dà lavoro a 40 persone ed è dotato di quattro casse.

DECO' MARKET

via Leonardo Bufalini 51-53

Roma

200 mq

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

12 luglio 2022

Format e location

Lo store si trova nel quartiere Pigneto, in un'area periferica della città.

Offerta

Comprende in assortimento circa 5.000 referenze.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-20; domenica 8.30-13.30. Accetta ticket buoni pasto.

Addetti e casse

Il team di lavoro è formato da sei addetti. In barriera sono attive due casse.