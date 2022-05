Multicedi (VéGé) e Gruppo Luciani: insieme per potenziare l’insegna Decò

Accordo strategico tra Multicedi e Gruppo Luciani che prevedono di aprie sette punti di vendita Decò nel cuore di Roma nei prossimi 12 mesi

Il percorso di crescita di Multicedi (VéGé) procede a passo spedito. Il gruppo, che nel 2020 ha registrato un fatturato di oltre 1,3 miliardi di euro e opera con le insegne Decò, Adhoc Cash&Carry, Ayoka, Dodecà, SuperRisparmioso e Sebòn, stringe un accordo con il Gruppo Luciani, società con una storia pluriennale che opera a Roma con 80 punti di vendita, in partnership dapprima con GS e Carrefour, in seguito con Unicoop Firenze. La strategia di espansione condivisa tra le due aziende prevede lo sviluppo di sette punti di vendita nel cuore della città capitolina nel corso dei prossimi dodici mesi. La prima apertura è già stata programmata entro l'anno, a settembre 2022. I valori comuni su cui i due gruppi sviluppano la loro alleanza sono diversificazione, eccellenza e territorialità. Questa operazione si inquadra in un articolato programma di espansione di Multicedi che negli ultimi anni ha stretto importanti accordi per potenziare la propria presenza sul territorio. Ne è un esempio significativo la creazione due anni fa, in collaborazione con Gruppo Arena (VéGé), di Decò Italia, società consortile che gestisce l’insegna Decò, unitamente al mondo della mdd per i circa 600 store della rete.

Un accordo strategico

Questo nuovo accordo con Gruppo Luciani è funzionale al potenziamento della presenza della catena Decò nel cuore di Roma dove la società laziale è attiva da decenni e ne conosce caratteristiche, necessità, consumatori e abitudini di spesa. “Siamo molto felici di abbracciare, tra le nostre già pregevoli collaborazioni sul territorio, il Gruppo Luciani, realtà con un’esperienza davvero straordinaria nel mondo gdo -dichiara Claudio Messina, amministratore delegato Multicedi-. Ci siamo dati un obiettivo di breve-medio termine piuttosto ambizioso: inaugurare, da qui al giugno 2023, sette punti di vendita nel cuore di Roma. Avere successo sul mercato capitolino è una sfida al contempo complessa e affascinante, che comporta la necessità di offrire alla clientela un mix distintivo di prodotti e servizi; la base valoriale che condividiamo col Gruppo Luciani ci permetterà di affrontare questo progetto comune in modo razionale, sostenibile e con grande ottimismo”.

Dal canto suo, Gruppo Luciani svolge da sempre un’attività multibusiness orientata alla gestione e allo sviluppo di iniziative imprenditoriali nel settore del retail alimentare e dei concept evolutivi. “La scelta di avviare questa partnership è stata determinata dalla condivisione di valori e visioni tra aziende e persone. Vogliamo sviluppare un concept nuovo, capace di unire tradizione, innovazione e qualità, che

integri la solidità commerciale e logistica di Multicedi con le nostre competenze, conoscenza del territorio e capacità d’innovare -dichiarano Marco e Gianluca Luciani-. L’esaltazione delle lavorazioni a vista e dei piatti pronti, le preparazioni gastronomiche e il ready to eat, un’ambientazione e dei layout innovativi, l’attenzione agli spazi (per i prodotti ma anche per i clienti), sono solo alcuni degli elementi che caratterizzeranno questi punti di vendita”.