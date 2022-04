Sviluppo rete in Area 4 dal 15 al 22 aprile 2022

Prosegue l'espansione di Multicedi (VéGé) con due aperture: Decò a Gravina di Puglia (Ba) e Decò Maxistore a Vitulazio (Ce). Lidl apre a Bari e Gda (VéGé) rafforza l'insegna Pick Up a Matera e Salerno

DECO'

Strada provinciale 53

Gravina di Puglia (Ba)

600 mq

Multicedi (VéGé)

DATA DI APERTURA

8 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Si trova sulla strada che collega Gravina a Matera al km 0,200. Lo store è dotato dell'area ristoro.

OFFERTA

Propone in assortimento 8.000 referenze alimentari e non alimentari.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8-20. La struttura è dotata di un parcheggio coperto e scoperto. Disponibili il click and collect e l'eco-compattatore.

ADDETTI E CASSE

Sono impiegate 20 persone. In barriera attive quattro casse.

DECO' MAXISTORE

Strada statale Appia

Vitulazio (Ce)

950 mq

Multicedi (VéGé)

DATA DI APERTURA

5 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Sostituisce l'ex punto di vendita Super Risparmioso. Rispetto al precedente store, la novità è il reparto pescheria e l'ittico confezionato. OFFERTA

Conta in assortimento oltre 10.000 articoli food e non food.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8-20. Propone tra i servizi: spesa a domicilio, click and collect, lo sconto over 65, l'eco-compattatore pet e l'Amazon Locker.

ADDETTI E CASSE

Occupa 30 collaboratori e dispone di cinque casse.

LIDL

Via Napoli

Bari

1.300 mq

Lidl

DATA DI APERTURA

7 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store, ubicato nel cuore del quartiere Libertà, è il risultato di un progetto di riqualificazione urbana che presta grande attenzione all’ambiente e all’efficienza energetica. La struttura rientra in classe energetica A4 e dispone di un impianto fotovoltaico da oltre 100 kW.

OFFERTA

Offre migliaia di item per una spesa smart che comprende una selezione di referenze biologiche, freefrom, a cui si aggiungono una gamma di prodotti to go pronti al consumo.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-22; domenica 9-21. Il parcheggio è dotato di 100 posti auto e di una colonnina per la ricarica gratuita di due auto elettriche.

ADDETTI E CASSE

Sono state assunte 26 persone.

PICK UP

Via Santa Margherita 41

Salerno

Gda-Gruppo Distribuzione Alimentare (VéGé)

DATA DI APERTURA

15 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store riapre dopo lavori di rinnovamento che hanno interessato tutti i reparti.

OFFERTA

Si allinea alla consueta offerta dell'insegna.

SERVIZI

Orario: lun-dom 7.30-22.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

PICK UP GO

Via La Martella 170

Matera

Gda-Gruppo Distribuzione Alimentare (VéGé)

DATA DI APERTURA

15 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Come da tradizione del format Pick Up Go, propone tutti i reparti a libero servizio.

OFFERTA

Propone un'offerta completa pensata per una spesa giornaliera.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-13.30 e 17-20.

ADDETTI E CASSE

nd