Gruppo VéGé: i risultati di crescita e gli obiettivi per il futuro

Si traccia un bilancio di quanto raggiunto fino ad oggi e di quanto si può fare. Gruppo VéGé fa il punto della situazione durante la Convention di Parigi

Nel corso degli ultimi dieci anni Gruppo VéGé ha moltiplicato la quota di mercato e ha chiuso il bilancio di esercizio 2021 con un fatturato al consumo di 11,95 miliardi di euro, pari a un incremento complessivo a rete corrente del 5,9%, rispetto al 2020. I risultati sono stati resi noti in occasione della Convention annuale a Parigi durante la quale ha sottolinea una quota di mercato del 7,8% (fonte: Guida Nielsen Largo Consumo, febbraio 2022). Per il 2022 si stima un’ulteriore crescita di vendite a valore pari a 12,6 miliardi di euro.

La rete è oggi formata da 3.836 punti di vendita offline, per un totale di 2.805.133 mq mentre, per quanto riguarda l’online, raggiunge 1993 cap con l’home delivery e 181 punti di ritiro per il click & collect, con l’attivazione di due partnership nazionali con Glovo ed Everli.

Le dichiarazioni

Sul futuro si è espresso Giovanni Arena, presidente Gruppo VéGé, che sottolinea l'importanza di "cogliere le sfide di trasformazione del processo di vendita, attraverso l’impiego di strumenti ibridi che offrano un’affascinante esperienza online ed emozioni reali al punto vendita”. Arena evidenzia il compito della gdo che "deve essere pronta a cogliere questa importante sfida, offrendo percorsi omnichannel che garantiscano molteplici esperienze, attraverso processi di contaminazione e innovazione che riescano a intuire e interpretare i bisogni veri dei clienti, muovendosi con rapidità e agilità tra l’online e l’offline, senza alcuna interruzione".

“I risultati presentati alla convention sono la testimonianza di una crescita ininterrotta ormai da dieci anni, frutto della solidità delle organizzazioni e grazie alla competenza, il coraggio e la resilienza sia dei nostri imprenditori, che del management di sede e delle imprese" commenta Giorgio Santambrogio, amministratore delegato Gruppo VéGé.

Di sostenibilità nutrizionale ha parlato Raffaele Piccolo, vicepresidente Gruppo VéGé. "La lotta allo spreco e la lotta all’obesità diventano due progetti fondamentali per orientare la bussola, indicando la strada verso il benessere delle persone, ma anche degli animali e dell’intero ambiente” dice annunciando la volontà di continuare a svolgere attività quotidiane a favore delle comunità in cui opera il gruppo.

Infine Edoardo Gamboni, direttore commerciale Gruppo VéGé, si è soffermato sullo stato dell’arte dei rapporti con l’industria di marca. "Mai in passato -afferma- abbiamo ricevuto richieste di inflazione all’acquisto così elevate e l’auspicio è che non vi siano speculazioni, ma solo la necessità di recuperare gli extra costi delle materie prime e delle utilities di processo. Quotidianamente proponiamo agli interlocutori della IdM importanti soluzioni, e siamo certi che il lavoro di squadra alla base dei risultati qualitativi, quantitativi e valoriali del Gruppo ci guiderà verso un 2022 non solo di consolidamento, ma anche di crescita come realtà nazionale di primo piano”.