Sviluppo rete in Area 4 dal 17 al 24 giugno 2022

Nuovo look per lo store Crai Extra di Cropani Marina (Cz) gestito da Crai Calabria. Veste rinnovata anche per i punti di vendita Interspar (Maiora-Despar Centro Sud) di Paola (Cs) e Matera

CRAI EXTRA

Via Tirana 12

Cropani Marina (Cz)

1.000 mq

Crai Calabria

Data di apertura

14 giugno 2022

Format e location

Lo store si trova all'interno del centro commerciale La Torre e riapre con una veste rinnovata che lo ha uniformato alla formula moderna dell'insegna.

Offerta

Propone un assortimento di 8.000 articoli.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 9-13 e 16-20. Effettua la consegna a domicilio.

Addetti e casse

Occupa 15 persone.

INTERSPAR

Via Sant'Agata 205

Paola (Cs)

1.400 mq

Maiora (Despar Centro-Sud)

Data di apertura

16 giugno 2022

Format e location

Lo store riapre dopo i lavori di restyling nel rispetto del format 35, il concept proposto da Despar Centro-Sud, in collaborazione con l’Università di Parma e con gli esperti in Store Design di Spar International. Sono stati rinnovati tutti i reparti freschi, dall'ortofrutta alla gastronomia e introdotta un'area ristoro. Il percorso di spesa si sviluppa su cinque corsie.

Offerta

L'assortimento rispecchia la formula dell'insegna con ampio spazio ai freschi, localismi e piatti pronti.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 9-21.

Addetti e casse

Attive sette casse.

INTERSPAR

Via Gaio Sallustio Crispo

Matera

1.465 mq

Maiora (Despar Centro-Sud)

Data di apertura

16 giugno 2022

Format e location

Il punto di vendita è stato ristrutturato e oggi rispecchia il format 35 dell'insegna. Rinnovati i freschi. In particolare in pescheria è stato introdotto l'angolo sushi. Presente inoltre lo spazio festa con articoli dedicati alle occasioni. Il percorso si articola su sei corsie.

Offerta

Ampio assortimento focalizzato per aree tematiche e sui freschi con la presenza del non alimentare.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-21; domenica 8.30-13.30 e 16.30-21.

Addetti e casse

In barriera sono presenti sette casse più due self.