Despar Centro-Sud sviluppa il Format 35

Cresce il Format 35, ultimo concept store di Despar Centro-Sud studiato con l’Università di Parma e con gli esperti in Store Design di Spar International

Il Gruppo sta implementando il concept store di ultima generazione rinnovando la propria rete. Il Format 35, raccontato in questo articolo, si sviluppa in Calabria e in Basilicata in linea con il progetto restyling portato avanti da Despar Centro-Sud che ha rinnovato gli store di Paola (Cs) e Matera. Le due strutture, rispettivamente sviluppate su aree di 1.400 e 1.465 mq, sono state oggetto di progetti di remodelling secondo il modello proposto dalla società in collaborazione con l’Università di Parma e con gli esperti in Store Design di Spar International. "Anche a Paola e Matera abbiamo portato tutte le novità del nostro nuovo format -spiega Pippo Cannillo, presidente e amministratore delegato di Maiora- con l’obiettivo di offrire ai consumatori tutti i servizi e l’incremento della nostra offerta. Proseguiremo il progetto di riammodernamento e di crescita della nostra rete nei prossimi mesi con due nuove aperture in Puglia e altre importanti ristrutturazioni di punti di vendita già esistenti". Questo format è incentrato su due principi: la scoperta del cibo di qualità e il suo legame con il territorio. Attorno a questi driver sono state sviluppate soluzioni adatta a ogni occasione di consumo. Il gruppo ha infatti potenziato gli assortimenti sia in ampiezza che in profondità, incentrandoli sull'italianità, sulla freschezza e sulla provenienza locale e ha rinnovato gli spazi rendendoli più funzionali e di impatto estetico. Questa immagine risponde alle rinnovate esigenze dei consumatori di oggi e su questo modello, l'azienda continuerà ad ampliare la propria presenza sul territorio di sua pertinenza.

Il restyling degli store

Entrambe le strutture sono state progettate per favorire una migliore esperienza d’acquisto, attraverso l’ampliamento degli assortimenti, il rinnovamento delle aree tematiche e l’introduzione di numerosi servizi che garantiscono la giusta soluzione per ogni occasione di consumo. Importante anche l'aspetto sostenibile che ha permesso l'adozione di soluzioni green nel rispetto dell'ambiente.

Sono stati rinnovati tutti i reparti dei freschi, ortofrutta, gastronomia con una proposta di piatti dalla colazione alla cena con soluzioni preparate dagli chef Despar, la panetteria, pescheria dotata di angolo Sushi, macelleria. In entrambi gli store sono presenti l'enoteca e lo Spazio Festa, un intero reparto con tutto l’occorrente per celebrare ogni evento.