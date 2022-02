Sviluppo rete in Area 4 dal 18 al 25 febbraio 2022

ARD DISCOUNT

Via Altofonte 47

Monreale (Pa)

300 mq

Ergon (Despar)

DATA DI APERTURA

Gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

Situato nella frazione di Villaciambra.

OFFERTA

Conta su un assortimento in grado di coniugare qualità e convenienza.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8.30-13.30.

ADDETTI E CASSE

Dotato di due casse.

DESPAR

Via Nino Bixio 5

Pozzallo (Rg)

250 mq

Ergon

DATA DI APERTURA

Gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

Si trova in un'area centrale non lontano dal lungomare.

OFFERTA

Rimane fedele alla tradizione dell'insegna.

SERVIZI

Orario: lun-sab 7.30-13.30 e 16.30-20.30; domenica 9-13.

ADDETTI E CASSE

Impiega due persone.

EUROSPIN

Via San Lorenzo Colli 281

Palermo

Eurospin

DATA DI APERTURA

10 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Il discount si trova ad angolo con via Giovanni Spadolini.

OFFERTA

Focus sui freschi con ortofrutta in apertura, macelleria, gastronomia, pane confezionato, pescheria e carne confezionata.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-21; domenica 8.30-20.30.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

LIDL

Corso Sicilia 64

Catania

800 mq

Lidl Italia

DATA DI APERTURA

17 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Si trova in pieno centro cittadino. In linea con la formula dell'insegna con ortofrutta in apertura.

OFFERTA

Offre un assortimento food e non food con proposte to go, biologiche e freefrom ma anche petfood e articoli per cura casa e persona.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8-22. Nel parcheggio sono disponibili oltre 50 posti auto e una colonnina per la ricarica gratuita di due auto elettriche.

ADDETTI E CASSE

Sono impiegate 25 persone. In barriera sono attive quattro casse.