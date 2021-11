Si fa sempre più articolato il settore retail in Sicilia che, negli ultimi anni, ha rimodulato i suoi equilibri con clamorose uscite di scena, come nel caso del Gruppo Abate, e lunghi salti in avanti come testimoniato da Arena (VéGé) che si sta rapidamente sviluppando con più formati e ha acquisito vari supermercati Simply. Non ultimo il Gruppo Crai Radenza che ha appena acquisito 12 store da Coop Alleanza 3.0 il cui futuro è tutto da scrivere. I negozi infatti dovrebbero mantenere l'insegna Coop, ma sulla questione i punti da chiarire sono ancora tanti.

In questo contesto rientra anche Ergon, attiva nell'Isola con le insegne Despar e Ard Discount, che ha firmato un contratto con la sua consorziata Medial Franchising, per l'affitto dei 42 punti di vendita Gicap, dislocati prevalentemente in provincia di Messina e nelle province di Agrigento, Palermo, Reggio Calabria e Cosenza.

Medial Franchising di concerto con Gicap ha già avviato la presa in carico dei negozi secondo un preciso calendario con lo scopo di avviare i punti di vendita nel più breve tempo possibile con l'obiettivo di salvaguardare tutti i diritti dei lavoratori. Le strutture avranno per lo più insegna Ard discount, che si sta velocemente espandendo anche al di fuori dei confini della Sicilia, come raccontato in questo articolo.

L’obiettivo è quello di essere propulsore del rilancio di queste strutture e di accrescere

significativamente la propria quota di mercato.