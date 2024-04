Sviluppo rete in Area 4 dal 19 al 26 aprile 2024

Ergon (Despar) rafforza la rete Ard Discount con un punto di vendita a Palermo. Invece, Conad Adriatico sceglie la prossimita di Conad City a Lequile (Le)

ARD

Via Eugenio L'Emiro 22

Palermo

Ergon (Despar)

Data di apertura

20 aprile 2024

Format e location

Lo store è in linea con il tradizionale format.

Offerta

Rispecchia la classica formula dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13.

Addetti e casse

Sono 11 i collaboratori in organico e cinque le casse in barriera.

CONAD CITY

Via Solano

Lequile (Le)

Conad Adriatico

Data di apertura

17 aprile 2024

Format e location

In linea con la tipica formula di prossimità.

Offerta

Migliaia le referenze in assortimento come da tradizione dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-13.30 e 16.30-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.