Sviluppo rete in Area 4 dal 2 al 9 settembre 2022

Doppietta per Multicedi (VéGé) che apre due Maxistore Decò a Potenza e Caserta. Supermercati Piccolo sperimenta un format evoluto a Nola (Na) ed Eurospin si consolida a Sciacca (Ag)

EUROSPIN

Via Lioni 2

Sciacca (Ag)

Eurospin

Data di apertura

18 agosto 2022

Format e location

Apre l'ortofrutta, sul perimetro seguono macelleria, gastronomia, pane confezionato e appena sfornato, pescheria, carne confezionata.

Offerta

Migliaia le referenze in assortimento alimentari e non alimentari.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

MAXISTORE DECO'

Via Isonzo 9

Caserta

1.000 mq

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

2 settembre 2022

Format e location

Il punto di vendita si trova presso i vecchi studi di TV Luna Papa Giovanni XXIII. Lo store è dotato di un'area per i vini alla spina.

Offerta

Conta oltre 10.000 referenze food e non food con particolare attenzione ai freschi e ai prodotti locali: questi ultimi rappresentano tra il 15 e il 20% totale dell’assortimento. A completamento, i circa 1.200 prodotti a marchio Deco e Gastronauta.

Servizi

Orario: lun-dom 8-22. Disponibili gi sconti per gli over 65 tutti i mercoledì.

Addetti e casse

Non disponibile.

MAXISTORE DECO'

Via Papa Giovanni XXIII

Potenza

1.000 mq

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

26 agosto 2022

Format e location

Lo store rispecchia la tradizionale formula dell'insegna.

Offerta

L'assortimento comprende circa 10.000 articoli alimentari e non alimentari.

Servizi

Orario: lun-sab 9-21; domenica 9.30-13.30 e 17-20. Tra i servizi: sconti per gil over 65 e consegna a domicilio.

Addetti e casse

Non disponibile.

PICCOLO

Via Variante 7 bis

Nola (Na)

2.500 mq

Supermercati Piccolo (VéGé)

Data di apertura

3 agosto 2022

Format e location

Oltre ai reparti di produzione propria, panetteria, pasticceria, gelateria, gastronomia, è presente la pescheria fresca ed il Bistrò, punto di incontro per i clienti dalla colazione fino alla cena. L'area freschi è dotata di laboratori a vista.

Offerta

Ampia la proposta di freschi e di prodotti locali con spazio anche ai vini e alla profumeria e al non food in generale.

Servizi

Orario: lun-dom 8-24.

Addetti e casse

Non disponibile.