Sviluppo rete in Area 4 dal 21 al 28 ottobre 2022

Doppia apertura per Ergon (Despar) che a Barletta (Bt) apre due punti di vendita. Invece Maiora (Despar Centro-Sud) arriva a Massafra (Ta)

ARD DISCOUNT

Via Regina Margherita 138

Barletta (Bt)

Ergon (Despar)

Data di apertura

20 ottobre 2022

Format e location

Fedele al tipico format dell’insegna.

Offerta

L’assortimento comprende la tradizionale offerta con spazio ai freschi e freschissimi, un’area dedicata ai casalinghi ed elettrodomestici.

Servizi

Orario: lun-ven 8-20.30; sabato 8.30-13.30; domenica 8-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

ARD DISCOUNT

Via Achille Bruni 37

Barletta (Bt)

Ergon (Despar)

Data di apertura

20 ottobre 2022

Format e location

Lo store è situato in area centrale, non lontano da Villa Bonelli e dalla scuola Baldacchini.

Offerta

Migliaia di item alimentari e non alimentari.

Servizi

Orario: lun-ven 8-20.30; sabato 8.30-13.30; domenica 8-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

EUROSPAR

Via Napoli

Massafra (Ta)

865 mq

Maiora (Despar Centro Sud)

Data di apertura

26 ottobre 2022

Format e location

L'insegna si insedia nel territorio tarantino, considerato strategico per lo sviluppo. Lo store è stato realizzato in un’area periferica della cittadina.

Offerta

Focus sui freschi con ortofrutta, salumeria, panetteria, macelleria e pescheria.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-13.30.

Addetti e casse

Non disponibile.