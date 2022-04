Sviluppo rete in Area 4 dal 22 al 29 aprile 2022

Multicedi (VéGé) amplia la presenza dell'insegna Decò con un maxistore a Telese Terme (Bn). Cresce anche la catena Pick up (Gda-VéGé) con uno store a Fiumicello (Pz)

MAXISTORE DECO'

Via San Giovanni 23

Telese Terme (Bn)

800 mq

Multicedi (VéGé)

DATA DI APERTURA

19 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store rispecchia la tradizionale formula dell'insegna. OFFERTA

L'assortimento propone 10.000 item di cui 100 della linea premium Gastronauta e oltre 1.000 prodotti a marchio Decò.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8-13. Nel parcheggio sono disponibili 100 posti auto. Il giovedì previsto lo sconto del 10% per gli over 65.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

PICK UP

Via Conte Stefano Rivetti

Fiumicello (Pz)

Gda-Gruppo Distribuzione Alimentare (VéGé)

DATA DI APERTURA

15 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Conta come da consueta formula del format Pick Up la pres enza di reparti freschi serviti.

OFFERTA

Propone un'offerta completa pensata per una spesa giornaliera.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-13.30 e 16.30-20.30.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.