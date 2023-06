Sviluppo rete in Area 4 dal 24 giugno all’1 luglio 2023

Despar Centro-Sud rinnova il supermercato Interspar di Castelnuovo del Cilento (Sa) uniformato al Format 35. Nuovo look anche per il discount Md di Villaricca (Na)

INTERSPAR

Via Fiera

Castelnuovo del Cilento (Sa)

1.000 mq

Despar Centro-Sud

Data di apertura

29 giugno 2023

Format e location

Lo store, che si trova all’interno del centro commerciale Cilento Shopping Park e riapre dopo i lavori di restyling, rispecchia il Format 35, concept store di ultima generazione, sviluppato in collaborazione con l’Università di Parma e con gli esperti in Store Design di Spar International. All’interno sono stati rinnovati tutti i reparti dei freschi di ortofrutta, gastronomia, macelleria, pescheria. Tra le novità l’area ristoro.

Offerta

In linea con la tipica formula dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-dom 10-21.

Addetti e casse

Trenta gli addetti di cui dieci neo assunti.

MD

Via Marchesella

Villaricca (Na)

Md

Data di apertura

27 giugno 2023

Format e location

Il discount riapre dopo i lavori di ristrutturazione che lo hanno allineato all’attuale immagine dell’insegna.

Offerta

In linea con l’assortimento standard dell’insegna propone in area freschi prodotti di macelleria take away, ortofrutta, pane confezionato. Completa l’offerta l’area per il non alimentare.

Servizi

Orario: mart-giov 8-14 e 16-20.45; sabato 8-20.45; domenica 8-14.

Addetti e casse

Non disponibile.