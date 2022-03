Sviluppo rete in Area 4 dal 25 marzo all’1 aprile 2022

Despar Centro Sud rinnova la rete uniformando gli store Interspar di Lamezia Terme (Cz) e Bovalino (Rc) al Format 35. Md si espande a San Gregorio di Catania e San Marcellino (Ce)

INTERSPAR

Via Giorgio La Pira

Lamezia Terme (Cz)

2.200 mq

Despar Centro-Sud

DATA DI APERTURA

28 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

La struttura è stata soggetta a lavori di restyling e adeguata al format 35, il concept proposto nel 2020 da Despar Centro-Sud, in collaborazione con l’Università di Parma e gli esperti in Store Design di Spar International.

OFFERTA

L'assortimento pone ampio spazio ai freschissimi con ortofrutta, gastronomia, panetteria con produzione interna, pescheria con angolo sushi, macelleria.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-20.30.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

INTERSPAR

Via: S.S. 106 KM 84

Bovalino (Rc)

1.500 mq

Despar Centro-Sud

DATA DI APERTURA

28 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Anche questo store rientra nel progetto di rinnovamento al format di ultima generazione.

OFFERTA

Come da tradizione dell'insegna.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8.30-20.30.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

MD

Viale Europa

San Gregorio di Catania (Ct)

873 mq

Md

DATA DI APERTURA

10 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store si sviluppa su pianta rettangolare su sei corsie espositive. Lungo il perimetro, il laboratorio a vista di macelleria e i banchi serviti e take away di macelleria e gastronomia.

OFFERTA

Ampio spazio alle specialità regionali e agli articoli biologici e free from. Presente anche il non food.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8-21. Dispone di 94 posti auto nel parcheggio.

ADDETTI E CASSE

Hanno trovato lavoro 13 giovani del posto con età media 30 anni. Attive cinque casse.

MD

Via Salvo D'Acquisto

San Marcellino (Ce)

2.000 mq

Md spa

DATA DI APERTURA

24 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store si trova a pochi passi dal Comune cittadino. Si sviluppa su pianta rettangolare suddivisa in cinque corsie di vendita. OFFERTA

Circa 3.000 le referenze offerte.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 8.30-13.30. Il parcheggio conta 88 posti auto.

ADDETTI E CASSE

Dà lavoro a 30 dipendenti con età media 35 anni, tutti assunti a livello locale. In barriera cinque casse.