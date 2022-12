Sviluppo rete in Area 4 dal 25 novembre al 2 dicembre 2022

Lidl rafforza la presenza a Catania con uno store in centro città. Il Gruppo Arena, invece, punta su Palermo con il format SuperConveniente

LIDL

Viale Regina Margherita

Catania

Lidl

Data di apertura

24 novembre 2022

Format e location

Il punto di vendita si trova in un'area centrale della città, altamente trafficata, di fronte alla Villa Bellini e piazza Roma, a poche decine di metri da via Etnea arteria principale del capoluogo etneo.

Offerta

Migliaia le referenze alimentari e non alimentari.

Servizi

Orario: lun-dom 8-22.

Addetti e casse

Non disponibile.

SUPERCONVENIENTE

Via Assoro 25

Palermo

3.500 mq

Gruppo Arena (VéGé)

Data di apertura

25 novembre 2022

Format e location

Lo store riapre dopo una totale ristrutturazione che lo ha allineato alla formula più evoluta dell'insegna. Il punto di vendita si trova al centro commerciale La Torre.

Offerta

Ampia proposta di freschi con panetteria, pasticceria, salumeria, pescheria con pescato locale e uno speciale angolo Sushi, ortofrutta, macelleria a libero servizio. Focus sulle mdd e sul non food con elettrodomestici, prodotti per l'infanzia, articoli per la casa e il giardinaggio.

Servizi

Orario: lun-dom 9-21.

Addetti e casse

Non disponibile.