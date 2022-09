Gruppo Arena: “Il futuro? 2 miliardi di fatturato e l’arrivo a Milano”

In occasione dei 100 anni di attività il Gruppo Arena ha organizzato una festa a Catania tracciando i traguardi raggiunti e gli obiettivi da conquistare

100 anni di storia e obiettivi importanti per il futuro. Il Gruppo Arena (VéGé) festeggia il traguardo con oltre 1.000 invitati fra istituzioni, stakeholder, partner, fornitori, collaboratori e manager da tutta Italia, al Teatro Massimo Bellini di Catania. Un viaggio lungo un secolo tra conquiste e progetti partito dal racconto emozionato di Cristofero Arena che ha percorso le tappe salienti di questo iter imprenditoriale e ha più volte ricordato il fratello Gioachino Arena, recentemente scomparso.

La presenza sul territorio e gli obiettivi di crescita

Il Gruppo Arena, attivo in Sicilia con le insegne Decò e Super Conveniente, opera nell'Isola con 186 store, due canali distributivi, conta 18.000 referenze nel punto di vendita, 13 mdd e ha registrato 45 milioni di scontrini. L'ultimo anno il gruppo ha investito 408,5 milioni di euro in Sicilia. Ambiziosi gli obiettivi di crescita. A riguardo Giovanni Arena, direttore generale del Gruppo, dichiara: "Vogliamo raggiungere un fatturato di 2 miliardi di euro al 2030 e intendiamo uscire dai confini siciliani puntando su Milano e la Lombardia". A riguardo interviene sui social network Mario Gasbarrino, amministratore delegato di Decò Italia, che invita i retailer a corteggiare questa opportunità.

Per l'occasione Valerio De Molli, managing partner e Ad The European House Ambrosetti, sul modello dei 4 Capitali ha presentato il contributo di Gruppo Arena alla

creazione di valore in Sicilia, sottolineando l'impatto nel territorio siciliano. " Con un fatturato alle casse nel 2021 di 1.090 milioni di euro -chiosa De Molli- il Gruppo Arena è il primo operatore della gdo in Sicilia per quota di mercato (17,6% che sale al 27,1% escludendo il discount. Nel corso degli anni il Gruppo è stato in grado di consolidare una strategia multibrand, sviluppando due marchi (Decò e Super Conveniente) in grado di intercettare la sempre più marcata polarizzazione delle esigenze dei consumatori. Il successo di queste scelte è dimostrato dalla crescita economica del Gruppo (+20,3% di crescita media annua nell'ultimo decennio), una performance nettamente superiore al settore della gdo nazionale (+1,2% nello stesso periodo) e regionale (+0,7%)".

La crescita dell'eCommerce

Nell'ottica di evoluzione dei propri canali distributivi, nel 2021 Arena ha attivato la piattaforma eCommerce che ha raggiunto un valore del venduto di 4,5 milioni di euro e uno scontrino medio di 90 euro ossia 2,1 volte superiore al valore dello scontrino online in Italia e 3,8 volte quello dello scontrino medio fisico.

La festa per i 100 anni

Cinque generazioni Arena raccontate attraverso video, immagini in bianco e nero e ricordi emozionati. La serata, condotta dal giornalista Andrea Cabrini, ha visto alternarsi sul palco del tempio lirico etneo imprenditori e professionisti del settore, oltre che politici. Lungo l'elenco: il Presidente della Regione Nello Musumeci e, da remoto, il Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e Juan Manuel Morales, presidente Eurocommerce e general manager Gruppo Ifa. Il notaio Carlo Saggio, membro del cda di Gruppo Arena,

ha raccontato l’esperienza del passaggio generazionale della famiglia Arena e il giornalista Alberto Grasso ha esposto il volume Famiglia Arena: un viaggio lungo 100 anni. Spazio al confronto con la tavola rotonda sul tema Le Grandi Imprese Familiari. La crescita e

l'evoluzione manageriale, preservando la visione strategica della Famiglia

con la partecipazione di

Luca Busi, Ad Sibeg Coca Cola

Alessandro D'Este, presidente e Ad Ferrero Commerciale Italia

Francesco Del Porto, president Region Italy & global chief costumer officer Barilla

Luca Masiero, direttore vendite Italia Arneg spa

Giovanni Pomella, Ad Gruppo Lactalis Italia

Carlo Preve, Ad Riso Gallo.

La chiusura dell'evento è stata affidata a Mario Calabresi, giornalista, scrittore e direttore Chora Media. “Bisogna avere fame, fare fatica e la capacità di conquistarsi le cose. Niente deve essere regalato -il suo invito ai più giovani-. Arena ha saputo cogliere le opportunità. E' esattamente quello che va fatto: cogliere le opportunità dove non ci sono. Mai soffermarsi su ciò che non si può fare ma su ciò che si può e si deve fare".

Il concorso per i 100 anni

Per celebrare questo anniversario con i consumatori, la famiglia Arena ha attivato una serie di manifestazioni pubbliche, eventi e attività promozionali insieme al concorso dal titolo 100 ARENA per 100.000 PREMI, valido dal 23 settembre al 31 dicembre 2022, in tutti i punti di vendita ad insegna Decò e SuperConveniente.