Sviluppo rete in Area 4 dal 27 gennaio al 3 febbraio 2023

Gruppo Di Palo (Crai Campania) consolida la presenza nella regione con un supermercato a Caserta mentre Multicedi (VéGé) rinnova Decò Superfreddo di Secondigliano (Na)

CRAI

Via Ferrarecce 51

Caserta

Gruppo Di Palo (Crai Campania)

Data di apertura

26 gennaio 2023

Format e location

Lo store è stato realizzato vicino al centro storico della città, non lontano dall'Università degli Studi, in un quartiere residenziale. Lo store si sviluppa su pianta rettangolare con ingresso sui confezionati, ortofrutta in area centrale e banchi serviti di macelleria e gastronomia sul perimetro.

Offerta

Lo store rispecchia la tipica formula dell'insegna con ampio spazio al food con freschi, vini e grocery e una selezione non food.

Servizi

Orario: lun-sab 7.45-14 e 16-20. Accetta buoni pasto e dispone della consegna a domicilio.

Addetti e casse

In barriera sono attive due casse.

DECO' SUPERFREDDO

Via del Cassano 65

Secondigliano (Na)

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

27 gennaio 2023

Format e location

Tipico format dell'insegna che dedica uno spazio dedicato ai surgelati in un ambiente

lineare realizzato per lo più con vasche refrigerate sia sul perimetro che in posizione centrale. Lo store è stato ristrutturato e riaperto in linea con l'immagine moderna.

Offerta

L'assortimento comprende circa 500 referenze di congelato tra cui pescato, rosticceria, pasticceria e gelati e surgelati di pesce, carne e vegetali.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-20.30; domenica 8-14.

Addetti e casse

Non disponibile.