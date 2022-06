Sviluppo rete in Area 4 dal 27 maggio al 3 giugno 2022

Conad Adriatico potenzia l'insegna Conad a Martina Franca (Ta). Gruppo Di Palo (Crai Secom) cresce a Pomigliano d'Arco (Na) con l'insegna Cuor di Crai e Pick Up (VéGé) a Salerno

CONAD

Via Fighera 31

Martina Franca (Ta)

Conad Adriatico

DATA DI APERTURA

19 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

La cooperativa consolida la presenza dell'insegna Conad in Puglia con questo store situato in un'area centrale della cittadina.

OFFERTA

L'assortimento rimane fedele all'offerta dell'insegna con ampio focus sui prodotti del territorio.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-13.30 e 16.30-20.30; domenica 8.30-13.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

CUOR DI CRAI

Via Borgo Pacciano 59

Pomigliano D'Arco (Na)

Gruppo Di Palo (Crai Secom)

DATA DI APERTURA

2 giugno 2022

FORMAT E LOCATION

Il punto di vendita si trova in centro cittadino, non lontano dalla centrale via Napoli.

OFFERTA

Come da tradizione dell'insegna.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-13 e 16-20.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

PICK UP

Via Sciaraffia 21

Salerno

Gda-Gruppo Distribuzione Alimentare (VéGé)

DATA DI APERTURA

26 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store riapre proponendo una formula di spesa semplice e veloce con tutti i reparti a libero servizio.

OFFERTA

L'offerta rispecchia la filosofia dell'insegna.

SERVIZI

Orario: lun-sab 7.30-14 e 16.30-20.30.

ADDETTI E CASSE

Nd