Sviluppo rete in Area 4 dal 3 al 10 giugno 2022

Multicedi (VéGé) potenzia la sua presenza a Giugliano in Campania (Na) con uno store Decò e a Stornarella (Fg) con l'insegna market Decò. Pick Up continua a rinnovare la rete e rimodula gli spazi del punto di vendita di Salerno

DECO'

Via Cataste

Giugliano in Campania (Na)

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

31 maggio 2022

Format e location

Lo store è situato in centro cittadino, non lontano dal liceo Cartesio e dall'Ospedale San Giuliano.

Offerta

In linea con la proposta dell'insegna che comprende un'ampia proposta di prodotti a marchio Decò e una selezione di non food.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

MARKET DECO'

Via Stornara 76

Stornarella (Fg)

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

31 maggio 2022

Format e location

Il punto di vendita è ubicato nella prime periferia urbana, sulla strada provinciale 88.

Offerta

In assortimento migliaia di referenze con una particolare attenzione per le eccellenze e le specialità locali.

Servizi

Orario: lun-sab 7.15-13.30 e 17-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

PICK UP

Via Sciaraffia 21

Salerno

Gda-Gruppo Distribuzione Alimentare (VéGé)

Data di apertura

26 maggio 2022

Format e location

Lo store riapre dopo i lavori di ristrutturazione proponendo una formula di spesa semplice e veloce con tutti i reparti a libero servizio.

Offerta

Rispecchia la formula dell'insegna con un'offerta pensata per una spesa quotidiana.

Servizi

Orario: lun-dom 7.30-21.

Addetti e casse

Non disponibile.