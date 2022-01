Sviluppo rete Non food – 14/21 gennaio 2022

BRICOCENTER

via Ugo La Malfa

Palermo

2.700 mq

Bricocenter

DATA DI APERTURA

dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Lo store è stato soggetto a lavori di ristrutturazione e rinnovato secondo una logica di suddivisione per mondi. Ad apertura i reparti di decorazione, illuminazione e vernici. Il layout è oggi sviluppato su un corridoio centrale e un percorso a ferro di cavallo.

OFFERTA

L'assortimento propone articoli per varie categorie merceologiche: dall'illuminazione al bricolage, dalle vernici al giardino.

SERVIZI

Orario: lun-dom 9-20. Tra i servizi: chiama e ritira, clicca e consegniamo, clicca e ritira, duplicazione chiavi, taglio legno, wi fi gratuito.

ADDETTI E CASSE

Sono impiegate 20 persone di cui 11 neo assunte.

CARPISA

corso Vittorio Emanuele

Milano

400 mq

Pianoforte Holding

DATA DI APERTURA

Dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Si articola su due livelli. Ha un fronte vetrina di oltre 15 metri. Presenta un design contemporaneo, curato dagli architetti Adamo Tortoli, Ivo Maria Redaelli e Simona Martelli con l’obiettivo di regalare al consumatore una shopping experience inclusiva. In termini di sostenibilità sono stati usati materiali a basso impatto ambientale.

OFFERTA

In assortimento una proposta di borse e accessori moda, valigeria e trolley da viaggio.

SERVIZI

Orario: lun-dom 9.30-20.30.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

PETSTORE CONAD

via Don Giuseppe Papacchini

Civitavecchia

270 mq

Conad Nord Ovest

DATA DI APERTURA

Dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Presenti reparti dedicati ai piccoli roditori, pesci e volatili.

OFFERTA

Offre oltre 5.000 referenze in assortimento: dal cibo per cani e gatti all’area healthy dedicata a diete speciali, agli integratori ed ai parafarmaci veterinari, fino ad un vasto assortimento di accessori.

SERVIZI

Orario: lun-sab 7.45-20.30. Il negozio offre servizi come l’incisione istantanea delle medagliette identificative, la bilancia per la pesa di cani e gatti, una box per la donazione di alimenti ai canili e gattili di zona, una bacheca annunci ed un angolo ristoro per cani.

ADDETTI E CASSE

Conta due casse tradizionali e impiega quattro persone.