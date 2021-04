PetStore Conad: la proposta sostenibile di Conad Nord Ovest

Si amplia la rete di PetStore Conad. Ad Andora (Sv) Conad Nord Ovest apre un punto di vendita, situato in via Santa Caterina 2, vicino all’uscita dell’autostrada A10, in una location 100% green, costruito in legno lamellare e vetro e dotato di attrezzature di ultima generazione per garantire il risparmio e l’efficientamento energetico.

“Con la nuova apertura di Andora si amplia la famiglia dei PetStore Conad in Liguria, già presenti sul territorio ad Arma di Taggia, Imperia, Toirano ed Albissola Marina -dichiara Alessandro Penco, direttore rapporto soci Liguria e Toscana Conad Nord Ovest-. Un format importante dedicato agli animali che sempre di più hanno un ruolo di primo piano nelle famiglie italiane. Il PetStore Conad è innovazione di servizio: i clienti possono contare su un punto di vendita dedicato, funzionale e con un’offerta merceologica di primissimo piano, con gli abituali connotati di convenienza, qualità e sicurezza che da sempre caratterizzano le nostre insegne. Anche in questo format i clienti possono beneficiare delle politiche commerciali sul prodotto a marchio e sulla carta fedeltà o di pagamento Conad Card, oltre che su un posizionamento prezzi competitivo”.

Il negozio si sviluppa su una superficie di circa 250 mq, conta 2 casse tradizionali e occupa 4 persone, tra cui due nuove risorse assunte in occasione dell’apertura. In assortimento anche prodotti freschi da frigo. Lo store propone i consueti servizi dell’insegna come l’incisione istantanea delle medagliette identificative, l’angolo ristoro per cani, il box per le donazioni di alimenti a canili e gattili locali e una bacheca annunci per adozioni. Dispone di 15 parcheggi gratuiti con accesso per disabili, oltre ai 180 del Conad antistante, dotato anche di una colonnina con due postazioni per la ricarica delle auto elettriche.