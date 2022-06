Sviluppo rete Non food dal 10 al 17 giugno 2022

Arcaplanet conquista Imola e Risparmio Casa debitta a Romito Magra (Sp). Coin ed Euronics rinnovano e rimodulano gli spazi dei negozi di Como e Cuneo

ARCAPLANET

Via della Senerina 16

Imola

800 mq

Arcaplanet

Data di apertura

10 giugno 2022

Format e location

Il negozio è situato non lontano dalla strada statale 9 e rispecchia la formula della catena.

Offerta

Conta in assortimento oltre 10.000 referenze tra alimenti, giochi e accessori per cani, gatti, piccoli animali, pesci, anfibi e uccelli. È presente inoltre una selezione trasversale di prodotti esclusivi e specializzati, dietetici e veterinari, di alimentazione biologica e vegetariana.

Servizi

Orario: lun-sab 9-20; domenica 9.30-13 e 15-19.30. Disponibile il servizio toelette di Pet Wash.

Addetti e casse

Lo staff, composto da quattro persone, è stato formato attraverso il training dedicato e specialistico dell’Academy di Arcaplanet, condotto da docenti esperti nel settore e veterinari. Lo store è dotato di due casse.

COIN

Via Pietro Boldoni

Como

3.000 mq

Coin

Data di apertura

9 giugno 2022

Format e location

Il negozio è stato ristrutturato e uniformato all'immagine contemporanea dell'insegna con concept instore come nel caso di Lifestyle Hub, Beauty Innovation e Coin Season.

Offerta

Assortimento di abbigliamento uomo, donna, bambino, intimo ma anche beauty, casa, profumeria, accessori, calzature.

Servizi

Orario: lun-dom 10-20. Tra i servizi: modifiche sartoriali, personal shopper, consegna a domicilio, click&collect.

Addetti e casse

Impiega 49 persone.

EURONICS

Via Cascina Colombaro 26

Cuneo

1.700 mq

Dimo spa (Euronics)

Data di apertura

8 giugno 2022

Format e location

Il negozio è stato oggetto di resizing per creare un percorso di spesa più funzionale e semplice con spazi dedicati per l'accoglienza clienti. Al centro del punto di vendita è stata inserita un'Area Servizi dove i clienti possono ricevere assistenza per ogni esigenza: informazioni, finanziamenti personalizzati, configurazione di prodotti.

Offerta

Propone un'offerta completa di eleyttronica di consumo, tipica dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 9.30-12.30 e 14.30-19.30; domenica 9.30-19.30. Presente il digital store per integrare l'assortimento online e offline. Tra i servizi: riparazione di smartphone e di notebook, Prenota & Ritira, per agevolare i clienti che decidono di ordinare online e di ritirare in negozio il prodotto acquistato.

Addetti e casse

Conta su un team di 17 addetti.

RISPARMIO CASA

Via Provinciale 13/B

Romito Magra (Sp)

2.000 mq

Risparmio Casa

Data di apertura

9 giugno 2022

Format e location

Il negozio si trova nella frazione di Arcola e rispecchia il format dell'insegna.

Offerta

Conta in assortimento oltre 36.000 referenze.

Servizi

Orario: lun-dom 8-20.

Addetti e casse

Sono state inserite 15 figure professionali.