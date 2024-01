Sviluppo rete Non food dal 12 al 19 gennaio 2024

Action apre il suo secondo punto di vendita in Emilia Romagna, a San Giovanni in Persiceto (Bo). Olimpia Milano entra al centro commerciale Scalo Milano

ACTION

Via Don Guido Franzoni

San Giovanni in Persiceto (Bo)

945 mq

Action

Data di apertura

13 gennaio 2024

Format e location

Secondo store in Emilia Romagna per Action che propone la sua tradizionale formula.

Offerta

Tipica offerta con 6.000 item in 14 categorie di cui 1.500 a meno di un euro. Il 92% degli articoli in legno e il 90% di quelli realizzati in cotone provengono da fonti più sostenibili.

Servizi

Orario: lun-sab 8.45-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

Impiega 20 persone.

OLIMPIA MILANO

Via Milano 5

Locate di Triulzi (Mi)

Olimpia Milano

Data di apertura

8 gennaio 2024

Format e location

Il flagship store si trova all'interno del centro commerciale Scalo Milano Outlet & More a pochi chilometri dal capoluogo lombardo.

Offerta

In assortimento i prodotti della squadra di pallacanestro meneghina e i relativi gadget.

Servizi

Orario: lun-dom 10-21.

Addetti e casse

Dispone di una cassa.