Sviluppo rete Non food dal 14 al 21 giugno 2024

Action si rafforza in Lombardia con un nuovo punto di vendita a Settimo Milanese (Mi), mentre Risparmio Casa apre il 15esimo store in Toscana a Orbetello (Gr)

ACTION

Via Reiss Romoli 16

Settimo Milanese (Mi)

1.017 mq

Action

Data di apertura

15 giugno 2024

Format e location

Classico format dell’insegna.

Offerta

In assortimento 6.000 referenze.

Servizi

Orario: lun-sab 8.45-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

Impiega 20 persone.

RISPARMIO CASA

Via Donatori del sangue 45

Orbetello (Gr)

2.000 mq

Risparmio Casa

Data di apertura

13 giugno 2024

Format e location

Quindicesimo store in Toscana per l’insegna che in questa cittadina si rivolge a un bacino di circa 17mila persone delle vicine località di Porto Santo Stefano, Capalbio e Monte Argentario.

Offerta

Offre un assortimento di prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, giocattoli, cartoleria e fai da te.

Servizi

Orario: lun-dom 8-21.

Addetti e casse

Sono state assunte 21 persone.