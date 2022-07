Sviluppo rete Non food dal 15 al 22 luglio 2022

Avanzano a passo spedito i petstore. L'isola dei tesori (Dmo) apre a Genova mentre Conad Nord Ovest amplia la rete a Bologna e Colle Val d'Elsa (Si). Si rafforza anche Pepco con un negozio a Busto Arsizio

L'ISOLA DEI TESORI

Via Cornigliano 173 A

Genova

Dmo Pet Care

Data di apertura

11 luglio 2022

Format e location

Il punto di vendita si allinea alla più moderna immagine dell'insegna ed è stato progettato da Cean.

Offerta

Migliaia di referenze in assortimento sia di petcare sia di petfood.

Servizi

Orario: lun-sab 9-19-30; domenica 9-13 e 15.30-19.30.

Addetti e casse

Sono attive due casse.

1 di 3

PEPCO

Strada statale 33 del Sempione

Busto Arsizio (Va)

Pepco

Data di apertura

12 luglio 2022

Format e location

Il negozio è stato realizzato in area periferica, non lontano dal campus sportivo di Beata Giuliana.

Offerta

Come da tradizione propone articoli di abbigliamento tra cui una linea per bambini di capi in cotone 100% organico, ma anche prodotti casalinghi, giocattoli e per la scuola.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

PETSTORE CONAD

Via Larga

Bologna

Conad Nord Ovest

Data di apertura

7 luglio 2022

Format e location

Il negozio riapre dopo i lavori di restyling in linea con la formula della catena.

Offerta

Dedica un vasto spazio all’alimentazione e alla cura di cani, gatti, roditori, volatili e più in generale di tutti i più diffusi animali da compagnia.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-21; domenica 9-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

PETSTORE CONAD

Via Masson

Colle Val d'Elsa (Si)

250 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

30 giugno 2022

Format e location

Il petstore dispone di un impianto di illuminazione a led e di un pannello fotovoltaico per ridurre l’impatto ambientale ed è stato realizzato secondo i canoni dell'insegna.

Offerta

Offre oltre 4.500 referenze in assortimento tra cui accessori e prodotti dietetici, oltre ai parafarmaci veterinari.

Servizi

Orario: lun-sab 9-20; domenica 9-13 e 15.30-20. Propone l’incisione istantanea delle medagliette identificative, un box per la donazione di alimenti ai canili e gattili di zona, una bilancia per la pesa degli animali, una bacheca annunci ed un angolo ristoro per cani.

Addetti e casse

A disposizione dei clienti una cassa tradizionale ed una veloce e un team di quattro addetti.