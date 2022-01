Sviluppo rete Non food dal 21 al 28 gennaio 2022

BRICOCENTER

Via del Commercio 52

Ascoli Piceno

2.500 mq

Bricocenter

DATA DI APERTURA

Dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Si trova al centro commerciale Al battente. Il punto di vendita è stato soggetto a lavori di restyling che ne hanno ampliato l'area. A breve sarà realizzato anche uno spazio esterno di circa 200 mq.

OFFERTA

Insieme alla consueta offerta sviluppata nei reparti di elettricità, ferramenta, utensileria, idraulica,

è stato inserito lo spazio per l'habitat e ampliata l'area per il giardino.

SERVIZI

Orario: lun-sab 9-21; domenica 10-21. Dispone dei servizi di duplicazione chiavi, tintometro, taglio legno, consegna a domicilio.

ADDETTI E CASSE

La squadra di addetti vendita è composta da 30 persone.

BRICO OK

Via Piave Vecchio 48

Jesolo (Ve)

3.000 mq

Consorzio Brico ok

DATA DI APERTURA

Dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Ubicato all’interno del centro commerciale I Giardini di Jesolo. L'insegna sta procedendo a un'operazione di rinnovamento della rete. In particolare questo store si propone in formato XXL passando da una superficie di 1.200 mq agli attuali 3.000.

OFFERTA

L’assortimento, implementato rispetto al passato, propone articoli di edilizia, vernici, utensileria, auto accessori, elettricità e illuminazione, giardinaggio, idraulica e arredo bagno, ferramenta, casa, animaleria, legno, clima.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-20. Tra i servizi: tagliolegno, tintometro, duplicazioni chiavi e telecomandi, progettazione impianti di irrigazione, consegna a domicilio.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

DOG&CAT

Via Volvinio 23

Milano

150 mq

Dmopetcare

DATA DI APERTURA

Gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

Propone un'esposizione suddivisa per categorie merceologiche. Si rivolge a un bacino di utenza di circa 15.000 abitanti.

OFFERTA

Propone in assortimento di 3.500 referenze petcare e petfood.

SERVIZI

Orario: lun-sab 9-13 e 15.30-19; domenica 9-13.

ADDETTI E CASSE

Impiega due persone. È dotato di una cassa.

MAISONS DU MONDE

Corso Buenos Aires 59

Milano

840 mq

Maisons du Monde

DATA DI APERTURA

27 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Si trova all’interno di Le corti di Baires dove è stato recentemente aperto un supermercato laEsse raccontato in questo articolo. Come da tradizione dell'insegna, questo negozio è alimentato da energia elettrica 100% di origine rinnovabile certificata e dotato di illuminazione led per ridurre il consumo energetico.

OFFERTA

Comprende mobili, complementi d’arredo, soluzioni d’illuminazione, tessuti e oggettistica per la tavola.

SERVIZI

Orario: lun-dom 10-20.

ADDETTI E CASSE

Si avvale di un team di 22 persone, di cui 20 appena assunte.