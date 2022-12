Sviluppo rete Non food dal 16 al 23 dicembre 2022

Coin propone uno spazio nel cuore di Firenze. Tigotà si espande in toscana con uno store a Prato mentre Unieuro si consolida in Sicilia, a Belpasso (Ct)

COIN

Loggia del Grano

Firenze

2.000 mq

Coin

Data di apertura

14 dicembre 2022

Format e location

Lo store si trova nel cuore di Firenze, in una delle location più esclusive della città, di proprietà della Camera di Commercio, a pochi passi dagli Uffizi.

Offerta

L’assortimento, come di consueto, spazia dall’abbigliamento per uomo, donna e bambino, all’home decoration fino ai prodotti per la cura della persona.

Servizi

Orario: lun-dom 10-20.

Addetti e casse

In organico 93 persone.

TIGOTA’

Via delle Ripalte 40

Prato

Tigotà

Data di apertura

7 dicembre 2022

Format e location

Il punto di vendita si trova ad angolo con via Galileo Ferraris. Si tratta del 40esimo store toscano e del 678esimo sul territorio nazionale.

Offerta

Vasta proposta tipica della formula drugstore dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 9-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

UNIEURO

Via Contrada

Belpasso (Ct)

1.550 mq

Unieuro

Data di apertura

15 dicembre 2022

Format e location

Il negozio si trova in località Valcorrente, all’interno del centro commerciale Etnapolis, in prossimità del principale collegamento stradale tra Catania e Paternò.

Offerta

Propone un’ampia offerta di elettronica di consumo, in linea con la tradizione dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-dom 9.30-21.

Addetti e casse

Conta su un team di 20 addetti.