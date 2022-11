Sviluppo rete Non food dal 18 al 25 novembre 2022

Capello Point si espande a Conegliano (Tv). Rafforzano la rete anche Comet (Euronics) con uno store a Cesena e Mondadori Point a Nola (Na)

CAPELLO POINT

Via San Giuseppe 25

Conegliano (Tv)

40 mq

Capello Point

Data di apertura

15 novembre 2022

Format e location

Lo store si trova all'interno del centro commerciale Conè e dispone di un’isola free-standing dedicata agli styling tools di Salon Studio Professional con inclusa una postazione adibita alla dimostrazione e prova gratuita del prodotto. Ogni settore merceologico è valorizzato da espositori a muro per guidare i clienti ad una facile lettura delle categorie esposte.

Offerta

Propone item per la cura dei capelli.

Servizi

Orario: lun-sab 9-20.30; domenica 9.30-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

COMET

Via Romagna

Cesena

1.000 mq

Comet (Euronics)

Data di apertura

11 novembre 2022

Format e location

Si trova in area periferica, in una location adiacente alla superficie dedicata al materiale elettrico e illuminazione.

Offerta

Propone referenze di elettronica di consumo ed elettrodomestici.

Servizi

Orario: lun-ven 9-13 e 15-19.30; sabato 9-19.30; domenica 10-13 e 15-19.30

Addetti e casse

Impiega 14 addetti.

MONDADORI POINT

Piazza Marconi

Nola (Na)

Mondadori

Data di apertura

19 novembre 2022

Format e location

La libreria si trova in pieno centro cittadino e rispecchia la più moderna formula della catena.

Offerta

Conta circa 10.000 volumi a scaffale oltre a un assortimento di fumetti, dai manga ai supereroi alla graphic novel nella nuova area Just Comics.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20. Si può verificare la disponibilità di un libro sul sito dell'insegna, prenotarlo e ritirarlo instore.

Addetti e casse

Non disponibile.