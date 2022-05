Sviluppo rete Non food dal 20 al 27 maggio 2022

Ovs si espande a Napoli in un'area centrale della città con uno store moderno e omnichannel. Replay entra al Centro Sicilia di Misterbianco (Ct)

OVS

Via Scarlatti 117

Napoli

2.000 mq

Ovs spa

DATA DI APERTURA

18 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store, situato in una zona centrale della città, si sviluppa su doppio livello e adotta soluzioni ecosostenibili con legni certificati Fsc, piante e illuminazione a basso consumo energetico.

OFFERTA

Propone in assortimento abbigliamento per donna, uomo e bambino, accessori e profumeria. Anche in questo store è presente uno spazio dedicato al brand Piombo.

SERVIZI

Orario: lun-ven 9-19.30; sabato 9-20; domenica 10-13 e 15.30-20. Dispone di una sartoria, di una nursery e un'area ludica per bambini. Inoltre lo store è abilitato come hub per la distribuzione degli ordini eCommerce grazie alla piattaforma omnichannel in cloud.

ADDETTI E CASSE

Impiega 13 addetti.

REPLAY

Strada provinciale 54

Misterbianco (Ct)

140 mq

Fashion box spa

DATA DI APERTURA

9 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

Il negozio è stato realizzato all'interno del Centro commerciale Centro Sicilia, nella galleria dedicata ai brand premium.

OFFERTA

Propone 280 articoli di abbigliamento uomo, donna e bambino e circa 80 di accessori.

SERVIZI

Orario: lun-dom 9.30-21.

ADDETTI E CASSE

Impiega 5 addetti e dispone di una cassa.