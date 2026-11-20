MONDADORI
Via Italia
Biella
500 mq
Mondadori
Data di apertura
17 novembre 2026
Format e location
La Libreria Vittorio Giovannacci di Biella, fondata nel 1903, entra in una nuova fase della propria storia attraverso l’ingresso in Mondadori Store e adotta il suo modello.
Offerta
L’assortimento conta 15.000 titoli nei vari generi letterari.
Servizi
Orario: lun-sab 9.30-12.30 e 15-19.30.
Addetti e casse
Non disponibile.
MONDADORI
Via IV Novembre
Floridia (Sr)
60 mq
Mondadori
Data di apertura
19 novembre 2026
Format e location
In linea con la sua formula consueta.
Offerta
Il catalogo comprende 8.000 titoli.
Servizi
Orario: lun-sab 7.30-13 e 16-20.
Addetti e casse
Non disponibile.
PITTAROSSO
Contrada Barba D’Angelo
Andria (Bt)
800 mq
Pittarosso
Data di apertura
19 novembre 2026
Format e location
Il negozio si trova all’interno del centro commerciale Fidelis.
Offerta
Classica offerta di calzature e accessori donna, uomo e bambino.
Servizi
Orario: lun-dom 9-21.
Addetti e casse
In organico otto addetti.