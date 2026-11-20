Doppietta di aperture per Mondadori che arriva a Biella e Floridia (Sr) con due librerie rispettivamente di 500 e 60 mq. Pittarosso sceglie Andria (Bt) per un negozio di 800 mq

MONDADORI

Via Italia

Biella

500 mq

Mondadori

Data di apertura

17 novembre 2026

Format e location

La Libreria Vittorio Giovannacci di Biella, fondata nel 1903, entra in una nuova fase della propria storia attraverso l’ingresso in Mondadori Store e adotta il suo modello.

Offerta

L’assortimento conta 15.000 titoli nei vari generi letterari.

Servizi

Orario: lun-sab 9.30-12.30 e 15-19.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

MONDADORI

Via IV Novembre

Floridia (Sr)

60 mq

Mondadori

Data di apertura

19 novembre 2026

Format e location

In linea con la sua formula consueta.

Offerta

Il catalogo comprende 8.000 titoli.

Servizi

Orario: lun-sab 7.30-13 e 16-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

PITTAROSSO

Contrada Barba D’Angelo

Andria (Bt)

800 mq

Pittarosso

Data di apertura

19 novembre 2026

Format e location

Il negozio si trova all’interno del centro commerciale Fidelis.

Offerta

Classica offerta di calzature e accessori donna, uomo e bambino.

Servizi

Orario: lun-dom 9-21.

Addetti e casse

In organico otto addetti.