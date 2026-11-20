È una novità per Finiper, ma anche un nuovo capitolo nella storia de La Yogurteria che si apre a un nuovo mercato allargando il suo pubblico

Gruppo Finiper Canova in ambito ristorazione per il grande pubblico: è l’avvio della partnership con franchising che porterà all'apertura di diversi punti di vendita nei prossimi anni. entra nel mondo del franchising nel ruolo di affiliato . Il primo punto di vendita ha appena aperto al centro commerciale di Novità perin ambito ristorazione per il grande pubblico: è l’avvio della partnership con La Yogurteria tramite un accordo diche porterà all'apertura di diversi punti di vendita nei prossimi anni. Gruppo Finiper Canova entra, per la prima volta,. Il primo punto di vendita ha appena aperto al centro commerciale di Rescaldina ; a dicembre, seconda apertura ai Petali, Reggio Emilia.

La Yogurteria apre un nuovo capitolo nel suo sviluppo, estendendo il proprio format all'interno di contesti commerciali strategici e vicini alla quotidianità delle persone, incontrando nuovi pubblici senza rinunciare alla propria identità originale. Grazie a questo accordo e l’apertura del primo store in collaborazione con Finiper,apre un nuovo capitolo nel suo sviluppo, estendendo il proprio format all'interno di contesti commerciali strategici e vicini alla quotidianità delle persone, incontrando nuovi pubblici senza rinunciare alla propria identità originale.

Per Gruppo Finiper Canova, l'accordo si inserisce in un percorso di costante evoluzione orientato a diversificare le occasioni di consumo, arricchendo la propria proposta commerciale con formule e format capaci di rispondere ai cambiamenti nelle abitudini e nelle aspettative dei visitatori.

Gruppo Finiper Canova, fondato nel 1974 con l’apertura del primo ipermercato italiano a Montebello della Battaglia (Pv), ha chiuso il 2025 con un fatturato di oltre 3 miliardi di euro. È attivo in settori/canali: ipermercati Iper La grande i; supermercati Unes, con le insegne il Viaggiator Goloso e, da giugno 2026 anche Borello Supermercati; le diverse insegne legate al settore della ristorazione (tra cui Ristò, Rom’antica, CremAmore, Portello Caffè, Giannasi e Altrove) e le attività immobiliari che consistono nella gestione, o nella contitolarità della gestione, di gallerie commerciali, tra cui Il Centro ad Arese e Piazza Portello di Milano.

Attivo in 4 regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto), Gruppo Finiper Canova è ancora oggi controllato dal suo fondatore, Marco Brunelli e conta su una rete di 21 ipermercati, 1 superstore, oltre 250 supermercati (di cui più di 70 in franchising), 6 gallerie commerciali e oltre 90 punti di ristorazione (ristoranti self-service, pizzerie, bar e gelaterie) che impiegano un totale di oltre 10.000 addetti.

Molto più recente la storia de La Yogurteria che nasce quasi vent'anni fa (nel 2007) da un’idea di Alberto Langella e Gianluigi Tortora: i due imprenditori investono la loro esperienza nella ristorazione mettendola al servizio di un nuovo modo di vivere le pause dolci, attraverso la società Penta Srl, proprietaria del marchio. Oggi hanno 85 punti di vendita in tutta Italia, oltre 300 addetti e un fatturato di gruppo superiore a 13,5 milioni di euro.