Sviluppo rete Non food dal 22 al 29 aprile 2022

Brico io amplia la propria presenza con un negozio ad Arona (No). Prenatal punta sul nuovo format e cresce a Parma. VeraLab propone un pop-up store a Roma

BRICO IO

Via Vittorio Veneto 89

Arona (No)

1.000 mq

Brico io

DATA DI APERTURA

7 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Il punto di vendita è facilmente raggiungibile, posizionato lungo un’arteria principale della città, la strada provinciale 142.

OFFERTA

L'assortimento comprende oltre 25.000 articoli nei reparti tradizionali e tecnici del fai da te affiancati dal corner L’Outlet del Kasalingo per completare l’offerta del mondo casa oltre alle aree dedicate ai prodotti promozionali e stagionali.

SERVIZI

Orario: lun-sab 9-20; domenica 9-13 e 15-20. Tra i servizi: taglio legno su misura, consegna a domicilio, duplicazione chiavi.

ADDETTI E CASSE

Impiega cinque collaboratori più il personale di regia.

PRENATAL

Viale Antonio Gramsci 28

Parma

220 mq

Prenatal

DATA DI APERTURA

4 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Propone il nuovo format dell'insegna.

OFFERTA

Sono disponibili circa 3.000 referenze.

SERVIZI

Orario: lun-ven 9-13 e 15.30-19.30; sabato 9-19.30; domenica 10-13 e 15.30-19.30.

ADDETTI E CASSE

Impiega sei collaboratori e dispone di tre casse.

VERALAB

Stazione Roma Termini

Roma

VeraLab

DATA DI APERTURA

14 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Il marchio apre un pop-up store, attivo fino al 31 agosto, all'interno della stazione Roma Termini, in galleria centrale, lato via Marsala, progettato dallo studio 23bassi con grandi vetrate e dettagli al neon.

OFFERTA

Rispecchia la tradizionale offerta del brand con i must have per la cura della persona.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8-21.

ADDETTI E CASSE

Dispone di una cassa e di tre addetti.