Sviluppo rete Non food dal 22 al 29 luglio 2022

Doppietta per Arcaplanet in Lombardia con le aperture di Tradate (Bs) e Cislago (Bs). Anche Naima cresce a Lavagna (Ge) e Primark fa il suo ingresso sulla costa adriatica con un negozio a Chieti. Invece Media World ripropone il format Tech Village

ARCAPLANET

Via della Fornace Cortellezzi

Tradate (Bs)

830 mq

Arcaplanet

Data di apertura

15 luglio 2022

Format e location

Il petstore si trova all'interno del Retail Park Centradate.

Offerta

Offre migliaia di articoli di petcare e petfood.

Servizi

Orario: lun-sab 9-20; domenica 9.30-13 e 15-19.30. Disponibili servizi quali lavatrici per accessoristica e Pet Wash per toelette in loco.

Addetti e casse

Non disponibile.

ARCAPLANET

Via Cesare Battisti

Cislago (Bs)

590 mq

Arcaplanet

Data di apertura

16 luglio 2022

Format e location

Lo store si trova sulla strada provinciale 233, lungo un'arteria molto trafficata.

Offerta

L'assortimento rispecchia la tipica formula dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 9-20; domenica 10-19.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

MEDIA WORLD

Via Alberto Lionello 201

Roma

6.500 mq

Media World

Data di apertura

7 luglio 2022

Format e location

Lo store si trova al centro commerciale Porta di Roma. È il format di ultima generazione dell'insegna, disegnato dall’architetto Fabio Novembre. Il concept architettonico del Tech Village si ispira a quello della tipica piazza italiana, definita perimetralmente dai porticati esterni in cui sono ospitate le 18 “botteghe” tecnologiche, fucine del know-how tecnologico. Qui si trovano le sezioni dedicate a ciascun ambito dell’elettronica gestite dai major brand partner di MediaWorld. Il fronte della galleria del centro commerciale ha un forte impatto comunicativo e riassume il tema della digitalizzazione attraverso l’utilizzo di un rivestimento ad effetto pixel nei colori del brand con sfumatura verso l’ingresso.

Offerta

Un assortimento a 360 gradi sul mondo della tecnologia, della telefonia, con una proposta omnichannel disponibile anche online.

Servizi

Orario: lun-dom 10-21.30.

Addetti e casse

In organico 140 addetti.

NAIMA

Via Roma 6

Lavagna (Ge)

70 mq

Naima

Data di apertura

14 luglio 2022

Format e location

Il negozio si trova in un carruggio principale in prossimità del centro cittadino e del porticciolo turistico.

Offerta

Migliaia di referenze per la bellezza, la cosmetica e la cura della persona.

Servizi

Orario: lun-dom 9.30-13 e 15-19.30.

Addetti e casse

Impiega cinque persone e dispone di una cassa.

PRIMARK

Località Santa Filomena

Chieti

4.000 mq

Primark

Data di apertura

19 luglio 2022

Format e location

Situato all’interno del centro commerciale Megalò. È il primo negozio sulla costa adriatica e il decimo store di Primark in Italia.

Offerta

Come da consuetudine, propone le ultime tendenze e i capi basic delle collezioni abbigliamento uomo, donna, bambino, beauty, lifestyle e homewear.

Servizi

Orario: lun-dom 9-21.

Addetti e casse

Impiega 150 persone.