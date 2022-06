Sviluppo rete Non food dal 24 giugno all’1 luglio 2022

Decathlon apre a Napoli e Mondadori Bookstore a Settimo Torinese (To). Invece, Bruno Euronics cambia insegna al negozio Euronics di Lentini (Sr) e Sisley lancia a Mantova il concept Loft

DECATHLON

Via Vicinale Cupa Cintia 249/251

Napoli

1.000 mq

Decathlon

Data di apertura

9 giugno 2022

Format e location

Il negozio si trova all'interno del centro commerciale Azzurro e si estende su pianta irregolare. L'insegna propone uno store di dimensioni più ridotte rispetto alla consuetudine e un format omnichannel.

Offerta

Tra assortimento online e offline è disponibile l’intera gamma delle 80 discipline sportive.

Servizi

Orario: lun-dom 9-21. Sono previste varie modalità di acquisto che permettono la consegna a domicilio e il ritiro in negozio. Sono inoltre disponibili i tradizionali servizi di laboratorio, tra cui l’incordatura di racchette, la stampa e la riparazione di bici.

Addetti e casse

Non disponibile.

EURONICS

Viale Kennedy 6/8

Lentini (Sr)

1.000 mq

Bruno Euronics

Data di apertura

23 giugno 2022

Format e location

Il negozio, ex Trony, cambia gestione e insegna e rispecchia la moderna formula della catena.

Offerta

Migliaia di referenze di elettronica di consumo, come da tradizione.

Servizi

Orario: lun-sab 9-13 e 16.30-20.30.

Addetti e casse

Assorbiti i circa dieci lavoratori del precedente store.

MONDADORI BOOKSTORE

Piazza San Pietro in Vincoli 2

Settimo Torinese (To)

200 mq

Mondadori

Data di apertura

24 giugno 2022

Format e location

Lo store propone le aree Just Comics, dedicate ai fumetti, e l’area We Are Junior che accoglie libri e giocattoli.

Offerta

Presenta un assortimento di oltre 18.000 volumi, tra narrativa, saggistica, varia e grandi classici. Completano l’offerta una selezione di prodotti legati al mondo della musica, oltre a prodotti di cartoleria, gift box e gift card.

Servizi

Orario: lun-dom 9.30-12.30 e 15.30-19.30. Dispone dei servizi Prenota e ritira, ovvero la possibilità di prenotare online via telefono o WhatsApp per poi ritirare e acquistare in negozio; e Invia a casa, per ricevere a domicilio un prodotto ordinato in libreria.

Addetti e casse

Nd.

SISLEY

Corso Umberto

Mantova

105 mq

Benetton Group

Data di apertura

17 giugno 2022

Format e location

Il concept Loft proposto da Sisley nel negozio di Mantova traduce il nuovo percorso intrapreso dall'insegna che punta all'essenzialità di ambienti minimalisti, più luminosi, hi-tech dove il prodotto diventa assoluto protagonista.

Offerta

Comprende proposte denim, maglieria, calzature e accessori.

Servizi

Orario: lun-dom 9.30-13.30 e 15.30-19.30.

Addetti e casse

Impiega tre addetti e dispone di una cassa.