Sisley propone il concept Loft

Si rinnova l'immagine di Sisley che a Mantova porta il concept store Loft con ambienti essenziali e sostenibili che mettono al centro i prodotti

Un punto di vendita essenziale, sostenibile e contemporaneo. Il concept Loft proposto da Sisley nel negozio di Mantova traduce il nuovo percorso intrapreso dall'insegna che punta all'essenzialità di ambienti minimalisti, più luminosi, hi-tech dove il prodotto diventa assoluto protagonista. Questo format enfatizza lo spirito urban e contemporaneo di Sisley che a inizio del 2022 ha attivato un processo di rilancio totale in chiave moderna che ha coinvolto comunicazione, negozi e prodotto. L’obiettivo alla base di questo rinnovamento è di ribadire il carattere edgy e cool, grintoso e anticonformista del marchio, aumentando l’agilità e la velocità di risposta al mercato.

Le caratteristiche del punto di vendita

Lo store è stato realizzato in un'area centrale della città, in Corso Umberto, e replica il concept store testato ad Aosta con arredi in ferro, rivestimenti in cemento, legno e vetro retinato, geometrie dinamiche sul soffitto e lightbox luminosi. Lo spazio espositivo è organizzato con aree dedicate per denim, maglieria, calzature e accessori mentre il layout è privo di sovrastrutture e può essere facilmente adattato alla location e alle necessità stagionali e di collezione. Nel rispetto dell'ambiente, il negozio è stato realizzato con materiali a basso impatto ambientale, in parte riciclati e riciclabili, abbinati ad elementi tecnologici modulari.

Lo sviluppo di Sisley

Il marchio opera in varie aree del mondo ma trova il suo focus in Italia e Corea del Sud dove riscontra importanti risultati. Nel corso dell’anno Sisley punta a espandersi sul mercato domestico, con l’inaugurazione di 40 nuovi punti di vendita monomarca.